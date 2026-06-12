Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán desmiente a Trump y dice que no ha llegado a ningún acuerdo con EEUU

Irán tacha de "piratería de Estado" el ataque de EEUU contra un buque frente a Omán

Las autoridades iraníes han calificado este jueves de "piratería de Estado" al ataque perpetrado por el Ejército de Estados Unidos contra un buque frente a las costas de Omán por cuenta del cual, según ha confirmado el Gobierno de India, han perdido la vida tres marineros que fueron dados por desaparecidos.

"Los brutales ataques estadounidenses contra buques mercantes indios, que han causado la muerte de al menos tres ciudadanos indios, constituyen una clara prueba de la política actual de Estados Unidos de robo a mano armada y piratería de Estado", ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en redes sociales.