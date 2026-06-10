La UE estrecha lazos comerciales, económicos, políticos y de seguridad con Corea del Sur, actor clave en el mercado de los semiconductores

En un mundo cada vez más impredecible y competitivo, la Unión Europea busca aliados en todos los frentes. Corea del Sur es uno de los socios de confianza que el bloque ha encontrado en el Pacífico. Este miércoles, los líderes europeos y coreano se han reunido en Bruselas, exhibiendo esa buena sintonía para firmar dos nuevos acuerdos de cooperación.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha hecho referencia a la pasión por el K-Pop en Europa, donde el grupo BTS llena estadios, o a los futbolistas coreanos aclamados en clubes europeos como seña de los lazos entre ambas regiones. Pero la cumbre entre la UE y Corea este miércoles tenía más que ver con lo económico y lo tecnológico que con lo cultural.

"Somos socios con ideas afines", ha dicho el presidente del Consejo Europeo, António Costa, tras la reunión. "En el incierto mundo actual, las alianzas estables y de confianza como la nuestra son más valiosas que nunca", ha insistido Von der Leyen. Mientras que el presidente de Corea del Sur, Jae-myung Lee, ha destacado la fortaleza institucional de la alianza.

Un nuevo acuerdo comercial

Corea del Sur y la UE mantienen una estrecha relación comercial. La UE es a la vez el tercer lugar de destino de las exportaciones coreanas y el origen de las importaciones. El bloque es además el primer inversor extranjero en el país. Una estrecha relación construida sobre la base de un acuerdo en vigor desde 2011, que ha servido para duplicar los flujos comerciales entre ambos.

"La UE es la principal fuente de inversión extranjera directa en Corea, pero Corea también se está convirtiendo en un inversor cada vez más importante en Europa en algunos sectores estratégicos como las baterías, los vehículos eléctricos y los semiconductores, por mencionar solo algunos", aseguró una alta fuente europea. Este miércoles, las partes han llegado a un trato para facilitar también el comercio digital.

"La UE es nuestro tercer socio comercial más importante, después de China y Estados Unidos, y nuestro principal socio inversor. Este acuerdo contribuirá a crear un entorno empresarial más estable y facilitará aún más el comercio digital entre ambas partes", ha dicho Lee. "Los flujos comerciales se agilizarán mediante el comercio sin papel y la autenticación y firma electrónicas, lo que facilitará las transacciones a nuestros ciudadanos", ha explicado. Costa ha calificado el acuerdo de "histórico". El portugués ha asegurado que el trato permitirá conectar "aún más" las economías de la UE y Corea.

IA y semiconductores

Corea del Sur es uno de los principales productores de semiconductores, microchips, que son fundamentales en sectores clave como la salud, la automoción o la defensa. Europa está a la cola en su desarrollo y producción. Otro de los objetivos de esta cumbre era tender puentes entre ambos continentes para reforzar las cadenas de suministro en esta área.

"Europa y Corea colaboran para dar forma a las tecnologías del futuro", ha asegurado Von der Leyen, asegurando que ambos ya colaboran "estrechamente" en el ámbito de la inteligencia artificial. "Como líder mundial en semiconductores, Corea es un socio clave para la Unión Europea", ha dicho la presidenta, que ha asegurado que ambos socios "profundizarán" en su cooperación.

Seguridad y defensa

Corea del Sur, junto con Japón, es el único país de Asia-Pacífico que ha firmado un acuerdo de seguridad con la UE. En la práctica, esto hace que ambos mantengan una cooperación reforzada en cuestiones tanto de defensa convencional como de ciberseguridad o de lucha contra la desinformación.

"Ante la creciente incertidumbre en el orden internacional, la seguridad en la región del Indo-Pacífico y la seguridad en Europa están cada vez más interconectadas", ha dicho Lee. "El hecho de que soldados norcoreanos luchen junto a soldados rusos en Ucrania sirve como un fuerte recordatorio de ello", ha añadido Von der Leyen.

Lee ha pedido a la UE que contribuya a "resolver el problema nuclear norcoreano y promover una paz duradera en la península coreana". La UE ha pedido a Lee que mantenga su apoyo a Ucrania frente a la agresión rusa. Ambos han anunciado que negociarán ahora un acuerdo para compartir información e inteligencia, estrechando así su cooperación.

De momento, eso sí, Corea no optará a financiación en el marco del programa SAFE. Un programa de financiación colectiva para reforzar las capacidades de defensa de la Unión, en el que pueden participar países que hayan firmado este tipo de acuerdos. "Eso no significa que la puerta no pueda volver a abrirse", apuntó una fuente comunitaria.

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"El entorno está cambiando. Se está volviendo más desafiante, más adverso", reconoció una alta fuente europea. La misma fuente apuntó a "la militarización" de las cadenas de suministro, los desafíos de seguridad que representan Corea del Norte o Rusia, y la incertidumbre generalizada. En este contexto, la UE y Corea "están analizando riesgos, buscando diversificar su asociación". De nuevo, el bloque se presenta como un socio de confianza en medio del caos.