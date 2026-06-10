Trump detalla el derribo y rescate del helicóptero de EEUU en Ormuz: un dron atrapado entre los pilotos y un amerizaje de emergencia

Las tensiones entre Irán y Estados Unidos volvieron a escalar este martes después de que las fuerzas iraníes derribaran un helicóptero estadounidense que sobrevolaba el estrecho de Ormuz. Como respuesta al incidente, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció represalias que se tradujeron en una oleada de ataques contra objetivos situados en la costa persa. En las últimas horas Trump ha dado a conocer detalles sobre el derribo del AH-64 Apache y la operación de rescate, un episodio que ha puesto en jaque las negociaciones por un acuerdo de paz.

El ataque se produjo cuando los pilotos sobrevolaban a baja altura las aguas del golfo de Omán, en la franja situada entre los perímetros de control establecidos por Estados Unidos e Irán en torno al estrecho de Ormuz. Según explicó el programa Fox & Friends de la cadena estadounidense Fox News, citando una conversación con el presidente, las fuerzas iraníes lanzaron un dron que impactó contra el aparato y quedó incrustado entre los dos pilotos.

De acuerdo con el relato de Trump, el dron no llegó a explotar, aunque provocó un incendio en la cabina y elevó peligrosamente la temperatura del interior del helicóptero. Pese a ello, los pilotos lograron amerizar de emergencia cerca de la costa de Omán, en un episodio que Trump calificó de "milagro". Ambos fueron rescatados horas después en una operación de las Fuerzas Armadas estadounidenses con un dron marítimo.

Represalias contra Irán

Como respuesta al ataque, Estados Unidos lanzó bombardeos contra una veintena de objetivos situados en la costa iraní. Según explicó Trump a Fox News, las operaciones se dirigieron contra sistemas de radar y emplazamientos de defensa aérea que Teherán habría reconstruido durante el alto el fuego.

Trump también afirmó que se encuentra cerca de ordenar nuevos ataques contra infraestructuras estratégicas iraníes, incluidas centrales eléctricas y puentes, al considerar que Teherán está dilatando deliberadamente las negociaciones. "Han sido completamente derrotados. Irán es pura palabrería y ninguna acción. ¡El matón de Oriente Medio está muerto! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que habría sido muy beneficioso para ellos. ¡Ahora tendrán que pagar el precio!", escribió el mandatario republicano en Truth Social.

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Las autoridades iraníes denunciaron que varios depósitos y torres de suministro de agua potable de la árida región de Sirik fueron destruidos durante los ataques estadounidenses. Por su parte, la República Islámica lanzó tres oleadas de drones y misiles balísticos contra bases militares de Estados Unidos en Bahréin, Kuwait y Jordania.