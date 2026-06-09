Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Netanyahu amenaza con responder "con contundencia" si Irán vuelve a atacar Israel

Israel intercepta un dron lanzado desde Yemen

El Ejército de Israel ha asegurado haber interceptado en la noche de este lunes un "vehículo aéreo no tripulado" lanzado desde Yemen, poco después de activar las alertas aéreas por la penetración de una "aeronave hostil" en el espacio aéreo de la ciudad portuaria de Eilat, en el sur de Israel y a orillas del mar Rojo.

"Tras las alertas emitidas hace unos momentos sobre la intrusión de una aeronave hostil en el espacio aéreo de Eilat, la Fuerza Aérea ha interceptado un vehículo aéreo no tripulado lanzado desde territorio yemení", ha informado la portavocía de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un mensaje publicado en redes sociales en el cual ha agregado que "el incidente ha concluido".