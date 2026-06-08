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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Volodímir Zelenski propone en una carta abierta a Vladímir Putin un alto el fuego y negociaciones directas para poner fin a la guerra
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Un muerto en Crimea
El ataque de un dron ucraniano mató la pasada noche al ayudante del conductor de la locomotora de un tren que viajaba de Moscú a Simferópol, mientras que el conductor resultó herido, según informó la compañía transportista de la anexionada península de Crimea. "Esta noche, a consecuencia del ataque de un dron, resultó dañada la locomotra del tren Moscú-Simferópol. Los pasajeros no resultaron heridos. Murió el ayudante del conductor, el conductor resultó herido", señaló la compañía Grand Service Express en un comunicado.
Ucrania denuncia un ataque ruso en Chernóbil cerca de un depósito de combustible nuclear usado
El Gobierno ucraniano ha denunciado que un ataque ruso con aviones no tripulados ha alcanzado esta pasada madrugada las inmediaciones de un depósito de combustible nuclear usado en la zona de exclusión de la central de Chernóbil sin que por ahora exista constancia de fuga radiactiva tras un incidente que la OIEA ha declarado de particular gravedad.
El ataque ha tenido lugar sobre las 02.10 de esta madrugada y ha provocado un incendio en las instalaciones del Centro de Almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado (CSSF, por sus siglas en inglés), un edificio de recepción de contenedores que ha registrado graves daños materiales según ha publicado la operadora estatal Energoatom.
"El foco del incendio, con una superficie de 40 metros cuadrados, fue rápidamente localizado y completamente extinguido. No hay heridos entre el personal. La situación radiológica en la instalación central de almacenamiento de combustible nuclear se mantiene dentro de los límites normales", ha explicado la empresa ucraniana.
Rusia mata a doce personas en Donetsk y Jersón y lanza 272 drones contra Ucrania
Doce civiles ucranianos murieron en las últimas 24 horas a causa de los bombardeos rusos en las zonas controladas por Ucrania de la región de Donetsk y Jersón, en el este y el sur del país, según informaron las autoridades locales en la mañana de este sábado. En Donetsk, seis personas murieron y 19 resultaron heridas, según la administración militar regional. En Jersón, el saldo fue de seis personas muertas y 27 heridas por ataques con drones, artillería y aviación. Dos de ellas, entre ellas una cajera de 35 años, estaban en una gasolinera atacada por un dron ruso, que también hirió a nueve personas en el lugar. Durante la noche, Rusia lanzó al menos 272 drones de largo alcance de diversos tipos contra Ucrania, según la Fuerza Aérea de este país. 249 de los drones fueron interceptados en el norte, sur y este de Ucrania.
Un ataque masivo de drones obliga a confinar a los habitantes de San Petersburgo
Por primera vez desde que comenzó la guerra de invasión de Ucrania, las autoridades de San Petersburgo han ordenado este sábado a los habitantes de la ciudad permanecer en sus casas, sin posibilidad de salida a la calle. La ciudad, antigua capital de la rusia zarista y segunda en tamaño de la actual Federación Rusa con 5,4 millones de habitantes, ha sufrido su tercer ataque importante de drones en el último mes, acreditando las fuerzas ucranianas su capacidad de proyectar a gran distancia sus robots de bombardeo. San Petersburgo se encuentra a 1.056 kilómetros de Kiev.
Trump se muestra optimista sobre la paz en Ucrania tras el rechazo de Putin a sentarse con Zelenski
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado optimista este viernes sobre el final del conflicto en Ucrania pese a que su homólogo ruso, Vladimir Putin, ha rechazado la reciente propuesta del mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, de sentarse para negociar la paz en el país.
"Que ellos se hagan cargo. He sido yo quien los ha llevado hasta aquí. Creo que se va a resolver", ha señalado el magnate en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial, reiterando que es una guerra que "nunca" debería haber estallado y que no lo habría hecho si hubiese sido presidente en febrero de 2022.
Las declaraciones de Trump se producen después de que Zelenski instara en una carta abierta a Putin a sentarse cara a cara en un país tercero a negociar la paz en Ucrania, si bien el presidente ruso ha afirmado este viernes que "no le ve sentido" a esta posibilidad.
Zelenski afea a Putin que escoja la guerra tras una respuesta "débil" a su propuesta para un cara a cara
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afeado este viernes a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que haya vuelto a "optar por la guerra" después de que haya rechazado el encuentro cara a cara propuesto por el ucraniano para poner fin a la guerra. "Es una respuesta débil", ha considerado Kiev.
"Por desgracia, la parte rusa vuelve a optar por la guerra; todos han escuchado hoy la respuesta. Una respuesta débil. Simplemente no quiere poner fin a la guerra. Creo que mucha gente en todo el mundo se ha sentido decepcionada por esa respuesta", ha declarado Zelenski en su discurso vespertino, en el que ha denunciado que Putin "no quiere cambiar nada y no quiere admitir que esta guerra solo le beneficia a él y a quienes se están enriqueciendo a su costa".
En este sentido, el mandatario ucraniano ha criticado que los partidarios de Putin "sonreían ampliamente" con la respuesta del Kremlin a la misiva y ha instado a los países a ejercer "más presión" para que Moscú tenga "menos dinero", trasladando su agradecimiento a "todos los que están del lado de Ucrania y quieren una paz verdadera".
Albares: "Apoyamos a Ucrania para que gane la guerra y, sobre todo, la paz"
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó este viernes que España y la Unión Europea apoyan a Ucrania, "para que gane la guerra y, sobre todo, la paz", al reiterar el respaldo a Kiev frente a la invasión rusa.
En una entrevista con Radio France Internationale (RFI) y France 24 emitida este viernes, el ministro aseguró que el conflicto "se ha prolongado mucho más de lo previsto" y afirmó que Rusia "está en vías de perder esta guerra", al recordar que el presidente ruso, Vladimir Putin, "esperaba una operación de corta duración".
"Estamos en el quinto año de conflicto, podemos decir que Rusia está perdiendo esta guerra", según Albares, que subrayó que Europa "no puede aceptar una guerra de agresión ni una prima para el agresor".
Guterres defiende que las negociaciones directas entre Zelenski y Putin son "esenciales"
El secretario general de la ONU, António Guterres, defiende que las negociaciones directas que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha propuesto a su homólogo ruso, Vladímir Putin, para poner fin a la guerra son "esenciales".
Así lo explicó el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria, en la que fue preguntado por la oferta de Zelenski después de que Putin considerara que no tiene sentido reunirse con su homólogo.
"En cualquier contexto y en cualquier conflicto, las negociaciones directas, basadas en los fundamentos adecuados y en condiciones de igualdad, son fundamentales para resolver el conflicto", declaró Dujarric.
Putin dice que "no le ve sentido" al cara a cara con Zelenski y manda ánimos a tropas: "Sigan trabajando"
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado este viernes que "no le ve sentido" a reunirse cara a cara con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en respuesta a una carta abierta en la que propuso un encuentro en un país neutral para alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra, y ha mandado ánimos a las tropas rusas en el frente. "Sigan trabajando", ha dicho.
Putin ha sido en un primer momento evasivo durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) tras ser preguntado por la reciente misiva de Zelenski, en la que que el mandatario ucraniano dejaba claro que Europa debía formar parte del proceso de paz y que Kiev estaba "lista" para asumir un alto el fuego durante las negociaciones.
"Nunca me he negado, pero reunirse, como se suele decir, es andarse con rodeos; lo sé porque ya he pasado por esto. Creo que hay una referencia (en la carta) a los acuerdos de Minsk", ha indicado el mandatario ruso, agregando que "no le ve sentido" al encuentro por ahora.
Putin ironiza sobre como Trump "educó" a Zelenski ante sus modales y vestirse como Rambo
El presidente ruso, Vladímir Putin, agradeció este viernes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por "educar" al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, por sus modales y vestirse como Rambo. "Todos vimos cómo Donald (Trump) ante los ojos de todo el mundo educó al autor de la carta (de Zelenski dirigida a Putin) y le llamó la atención por su código de vestimenta", señaló Putin en su comparecencia en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. A lo que añadió que "proyectar constantemente 'Rambo: First Blood' puede ser apropiado en algunos lugares, pero por su puesto no en todos".
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