Starmer, Macron y Merz se reúnen con Zelenski en Londres para forzar a Putin a aceptar un alto el fuego en Ucrania

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha recibido este domingo en Downing Street al presidente de Francia, Emmanuel Macron; al canciller alemán, Friedrich Merz; y al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con el objetivo de redoblar su apoyo a Ucrania y de trazar una estrategia conjunta que obligue al presidente ruso, Vladímir Putin, a sentarse en la mesa de negociación y a poner fin al conflicto entre Kiev y Moscú. El encuentro se ha producido en un momento en el que Ucrania está ganando fuerza pese a los recientes ataques de Moscú contra instalaciones nucleares ucranianas.

En un comunicado conjunto, los cuatro líderes han celebrado los “recientes éxitos” de Ucrania en el campo de batalla y el “uso pionero” de la tecnología de drones en ataques recientes, como los lanzados contra San Petersburgo en los últimos días. También se han comprometido a seguir reforzando las capacidades militares de Kiev, incluida “la producción de misiles interceptores” y el desarrollo conjunto de “sistemas antimisiles balísticos y de ataque en profundidad”, algo que tienen previsto abordar en las próximas cumbres multilaterales.

Los líderes también han expresado su voluntad de que tanto Estados Unidos como los países europeos se sienten en una eventual mesa de negociación con Rusia y han impuesto a Putin una lista de cinco condiciones para alcanzar un acuerdo, entre ellas que se establezcan unas garantías de seguridad “robustas” tras la firma de un eventual alto el fuego y que se protejan los intereses de seguridad de los países europeos en las negociaciones, las cuales deberán contar con el consentimiento de los Estados miembros de la Unión Europa y de los miembros de la OTAN.

Ataques contra Rusia

Zelenski ha trasladado su optimismo por la situación del conflicto, para el que asegura que Ucrania está cada vez mejor preparada pese a que la guerra en Oriente Medio ha desviado el foco de atención, especialmente en Washington. “Putin sólo entiende la presión cuando nuestras respuestas son fuertes. Por eso nuestros drones seguirán llegando a sus ciudades y no sólo a pueblos y aldeas. Queremos demostrarles que estaremos cada vez más cerca y que devolveremos la guerra al territorio de donde salió”, ha asegurado Zelenski en una entrevista a Sky News poco antes del encuentro.

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El objetivo es lograr que Putin se siente cuanto antes en la mesa de negociación y acepte un alto el fuego “inmediato y total”, según las partes. Zelenski ya urgió al presidente ruso a mantener un encuentro cara a cara en una carta abierta enviada al Kremlin este viernes y ha propuesto congelar la línea de frente actual como un punto de partida en las negociaciones. El líder ucraniano ha rechazado, sin embargo, hacer algún tipo de concesión de territorio en el Donbás y ha recordado que las fronteras no deben modificarse por la fuerza.