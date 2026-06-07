Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Hizbulá e Israel intercambian ataques tras rechazar el alto el fuego la milicia chií

Un muerto y cuatro heridos en ataque múltiple con arma de fuego en varios puntos de Israel

Una persona murió y cuatro más resultaron heridas, dos en estado grave y tres en estado moderado, en un ataque múltiple con arma de fuego perpetrado en al menos tres puntos del centro de Israel, que comenzó en una gasolinera de Cojav Yair y uno de cuyos presuntos autores fue abatido.

En un comunicado, la Estrella de David Roja (MDA) informó de que a las 10.34 hora local (07.34 GMT) se recibió la primera llamada de alerta, proveniente de dicha gasolinera, donde un hombre de 50 años resultó herido grave y otro de 30 de forma moderada.

Posteriormente, el servicio de emergencias United Hatzalah detalló que uno de los heridos en la gasolinera murió en el ataque por heridas de bala, extremo que confirmó el MDA.