Nueve muertos en los últimos ataques de Israel contra Gaza

El Ejército israelí ha asesinado este sábado a un palestino en un ataque a ciudad de Gaza, lo que eleva a nueve, incluyendo a una niña, el total de fallecidos en el enclave palestino solo durante esta jornada. Según pudo saber Efe por fuentes médicas del hospital gazatí de Al Shifa, un ataque con un dron cuadróptero israelí al sudeste del barrio de Zeitun (centro de la Franja) acabó con la vida de una persona e hirió a dos más.

La víctima fue identificada como Mehran Rizq Felfel y su cuerpo fue trasladado a este hospital, agregó el centro médico. Además, otras siete personas murieron y más de quince resultaron heridas tras un ataque con dron israelí que impactó contra una tienda de campaña en un campo de desplazados conocido como Yawazat y ubicado en la zona oeste de ciudad de Gaza.

Entre los fallecidos estaban, según el hospital Al Shifa, Naim Abdul Aziz Al Sarsawi, Mohammed Atiya Abu Afsh y Farhat Zahir Hararah. Además, cuatro miembros de una misma familia -incluyendo a dos mujeres y una niña- perdieron la vida: Abdullah Riyad Qadoum, Susan Al Harazin Qadum, Mirvat Al Harazin Qadum y Mariam Abdullah Qadum, menor de edad.

Esta mañana las fuerzas israelíes mataron a otro gazatí en un ataque dirigido al sur de la Franja de Gaza. El fallecido, identificado como Mohamad Otman Farwana, perdió la vida en un bombardeo dirigido a la casa de su familia en la calle de Al Zaini, en el centro de la localidad sureña de Jan Yunis, en el que además resultaron heridas varias personas.

"Las masacres perpetradas por la ocupación en Gaza coinciden con el inicio de las reuniones en El Cairo para debatir la aplicación del acuerdo de alto el fuego, lo que confirma que la ocupación está trabajando para socavar y destruir el acuerdo", se expresó al respecto Hamás en un comunicado, en el que también pidió a los países mediadores que ejerzan presión sobre Israel.

Por el momento, el Ejército israelí todavía no se ha pronunciado sobre estos incidentes. Desde que entró en vigor la tregua hace casi ocho meses, los ataques del Ejército israelí han matado a más de 951 personas en Gaza, tanto en ataques dirigidos o tiroteos de las tropas a la población como en jornadas de bombardeos continuos.

Escalada israelí

En las últimas semanas, Israel ha escalado sus ataques aéreos contra el lado de Gaza que continúa bajo control de Hamás (algo menos del 40 % del enclave, en el que la población se hacina junto a la costa o entre los escombros de las ciudades).

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El Ministerio de Sanidad gazatí cifró este sábado en 72.971 los muertos por la ofensiva israelí en Gaza desde octubre de 2023, cuando Israel comenzó a bombardear el enclave en represalia por el ataque liderado por Hamás contra su territorio, en el que 1.200 personas murieron y 251 fueron tomadas como rehenes.