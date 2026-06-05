Conmoción en Francia por la desaparición y muerte de una niña a manos supuestamente de un hombre con antecedentes por pederastia

El caso de Lyhanna mantiene en vilo a Francia. La menor, de 11 años, desapareció el 29 de mayo en el pequeño pueblo de Fleurance, al suroeste del país. La última vez que fue vista fue subiendo al coche del padre de una amiga de la niña, actualmente acusado de la desaparición.

Tras días de búsqueda, la policía halló el cadáver de una menor con ropa similar a la que llevaba la niña el día que desapareció, en un zona de explotación agrícola abandonada. Sin embargo, las autoridades todavía no han confirmado que se trate de Lyhanna, ya que se encuentran a la espera de la autopsia del cuerpo que se está llevando a cabo este viernes.

El principal sospechoso, Jérôme Barella, había sido detenido días antes después de que varias personas le apuntaran como principal autor del crimen. El hombre, de 41 años, acumulaba varias denuncias por pederastia y había trabajado en la explotación en la que se encontró el cuerpo, según un responsable agrícola de la zona.

La muerte de Lyhanna ha despertado una gran indignación en el país, especialmente en la pequeña localidad de Fleurance "donde todo el mundo se conoce". Antes de este caso, el hombre había sido objeto de al menos cinco procesos relacionados con violencia sexual contra menores, dos de ellos desestimados, según confirmó la fiscal de Auch, Clémence Meyer. Además, fue denunciado en 2025 por la madre de una niña de 10 años a la que supuestamente violó. Ante la lentitud de la investigación, la madre de la víctima llamaba constantemente a la comisaría para insistir sobre el caso que parecía no avanzar. Hasta el punto de que los agentes la amenazaron con denunciarla por acoso si no cesaban las llamadas, según reconoció la propia madre en una entrevista reciente.

En el momento de la desaparición de Lyhanna, Barella ya estaba siendo investigado por este último caso, pero desde la presentación de la denuncia, el hombre jamás fue interrogado. Ahora, los habitantes del pueblo piden explicaciones sobre por qué, a pesar de las denuncias, no se adoptaron medidas más contundentes contra el sospechoso.

Macron admite los fallos de la justicia

"Si la justicia hubiera hecho mejor su trabajo, quizá se habría podido evitar esta tragedia", subrayó Stéphane, un vecino de 65 años, que teme que el cuerpo descubierto sea el de Lyhanna.

La crítica ha llegado incluso al más alto nivel del Estado. El propio presidente, Emmanuel Macron, reconoció este jueves un fallo en la justicia francesa: "Está claro que ha habido un fallo y que no podemos ignorar que se han puesto de manifiesto deficiencias. Ahora hay que aclararlas", urgió el presidente.

Ante la creciente presión, el primer ministro, Sébastien Lecornu, se reunió este viernes con los ministros de Justicia e Interior para abordar los posibles errores judiciales en este caso, y pidió que se le presenten "en 15 días" las conclusiones de una investigación administrativa abierta, según sus servicios.

Solo el 7% de las denuncias acaban en condena

El caso de Lyhanna es uno más en la larga lista de crímenes pedófilos que podrían haberse evitado. Recientemente, la denuncia de unos padres por la violación de su hijo en un colegio de París destapó una trama de agresiones sexuales en decenas de colegios de la capital. En aquel escándalo, también existían denuncias previas sobre varios monitores.

El caso del excirujano Joël Le Scouarnec, condenado por violar durante años a más de 300 niños pese a contar con antecedentes por pedofilia y ser investigado por el FBI, volvió a poner sobre la mesa los problemas de la justica francesa ante estos crímenes que parecen ser los grandes olvidados.

No son casos aislados ni errores puntuales. La comisión independiente de Civiise calcula que casi 160.000 menores son víctimas cada año de agresiones sexuales en Francia, la mayoría cometidas por personas de su entorno más cercano. Además, sólo 7% de las denuncias de violencia sexual contra niños y el 3% de las denuncias por violación de menores acaban con una condena.

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"El 73% de las denuncias por violencia sexual contra menores se archivan sin más trámite", reconoció para la agencia AFP Denis Roth-Fichet, secretario general de Civiise.