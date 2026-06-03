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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos siete civiles murieron y otros 11 resultaron heridos tras el ataque de un dron ucraniano contra un autobús en la anexionada Donetsk, según las autoridades prorrusas

Daños en Kiev causados este martes por un ataque masivo de Rusia.

Daños en Kiev causados este martes por un ataque masivo de Rusia. / MAXYM MARUSENKO / EFE

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Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

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