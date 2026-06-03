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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos siete civiles murieron y otros 11 resultaron heridos tras el ataque de un dron ucraniano contra un autobús en la anexionada Donetsk, según las autoridades prorrusas
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Siete muertos tras el ataque de un dron ucraniano en la región anexionada de Donetsk, según las autoridades prorrusas
Al menos siete civiles murieron y otros 11 resultaron heridos tras el ataque de un dron ucraniano contra un autobús en la anexionada Donetsk, denunció hoy el líder prorruso de la región, Denís Pushilin. "Los fascistas ucranianos perpetraron esta madrugada otro acto de agresión inhumana y sin precedentes. Un dron atacó un autobús que cubría la ruta Moscú-Simferopol en Yenákievo. Según datos preliminares, siete civiles perdieron la vida y otras once personas recibieron heridas de diversa gravedad", escribió en Telegram. Pushilin indicó que todos los heridos reciben la atención médica necesaria y expresó sus condolencias a los familiares y allegados de los fallecidos.
Ucrania lanza más de 350 drones contra regiones rusas, incluyendo Moscú y San Petersburgo
Ucrania lanzó durante la pasada noche más de 350 drones contra Rusia, en un ataque que incluyó Moscú, San Petersburgo y la región de Leningrado, según informaron hoy el Ministerio de Defensa de Rusia y las autoridades locales. "Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 354 drones ucranianos de ala fija" sobre quince regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar de Azov, informó en MAX el mando castrense ruso.
23 muertos en el gran ataque ruso
Un total de 23 personas han muerto por el impacto de misiles o drones rusos en las ciudades de Kiev y Dnipró, dos de los principales objetivos del ataque masivo de Rusia contra Ucrania en la madrugada de este martes. El mayor número de muertos se ha registrado en la ciudad de Dnipró, una urbe industrial de la zona centro-este de Ucrania en la que un misil ruso ha derruido por completo un edificio de viviendas.
Un muerto y cuatro heridos en un ataque ucraniano
Una persona murió este martes y otras cuatro resultaron heridas en un ataque ucraniano con misiles en la región rusa de Briansk, informaron hoy las autoridades locales. Según el gobernador interino de Briansk, Yegor Kovalchuk, el ataque tuvo lugar en la aldea de Suzemka.
Ucrania emite nuevas órdenes de evacuación en Járkov
Las autoridades de Ucrania han emitido nuevas órdenes de evacuación para los residentes de varias localidades en la región de Járkov, cerca de la frontera con Rusia, ante la intensificación en las últimas horas de los ataques por parte de Moscú. "Teniendo en cuenta la situación de seguridad y el bombardeo enemigo sistemático, hemos ampliado la zona de evacuación obligatoria en la dirección de Zolochov", ha indicado el gobernador de Járkov, Oleg Siniegubov, tras una reunión del consejo regional con militares.
Rusia sólo ganó 14 kilómetros cuadrados de territorio en mayo, según una fuente ucraniana
El Ejército ruso tuvo en mayo en el frente de Ucrania su peor mes desde octubre de 2023 y ganó únicamente 14 kilómetros de territorio enemigo adicionales, según cálculos publicados este martes por el canal militar de Telegram ucraniano DeepState. El canal dice además que Rusia podría haber perdido en realidad más territorio del que ganó en mayo, ya que los avances del Ejército ucraniano se registran con cierto retraso en los materiales que elabora DeepState. "La guerra está entrando en una nueva fase y es importante que el Estado ucraniano no pierda la iniciativa", dice en el comentario que acompaña a la gráfica sobre los avances mensuales rusos.
Sube a 17 el número de muertos en el mayor ataque ruso a Ucrania de los últimos meses
El número de muertos en el mayor ataque ruso a Ucrania de los últimos meses, que tuvo lugar la pasada noche y fue uno de los más masivos de toda la guerra, asciende a al menos 17, incluido un niño, tras actualizar este martes las autoridades ucranianas las cifras de víctimas en las ciudades de Dnipró y Kiev. Los ataques rusos mataron a al menos once personas en una zona residencial de Dnipró, y a otras seis en la capital, Kiev, según los últimos recuentos publicados en Telegram por el gobernador de la región de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, y por el de la de Kiev, Timur Tkachenko, respectivamente.
EEUU evalúa expansión del despliegue de armas nucleares en Europa, según Financial Times
Estados Unidos evalúa la posibilidad de desplegar armas nucleares en países europeos miembros de la OTAN, como medida para tranquilizar a sus aliados y demostrar que la reducción del apoyo militar convencional no debilita las garantías de seguridad, revela este martes el Financial Times (FT). Según pudo saber el FT de tres personas familiarizadas con esta medida, funcionarios de EEUU han manifestado su disposición a realizar despliegues adicionales más allá de los países que actualmente albergan bombarderos con capacidad nuclear.
Estas conversaciones, de carácter altamente confidencial y que podrían no conllevar cambios en los acuerdos de reparto nuclear, se producen en medio de la creciente preocupación en Europa por las medidas de Donald Trump para retirar tropas estadounidenses y sistemas de armas críticos del continente, dice el periódico
Ucrania informa de un ataque contra una refinería del sur de Rusia
El Estado Mayor ucraniano informó este martes de un ataque aéreo de larga distancia llevado a cabo durante esta madrugada por las fuerzas armadas del país contra la refinería de la ciudad de Ilski de la región de Krasnodar, en el sur de la Federación Rusa. Según la nota del Estado Mayor, la refinería es una de las más importantes del sur de Rusia y procesa al año unos 6,6 millones de toneladas de petróleo. Los productos que salen de allí son utilizados, entre otros, por el Ejército ruso, según el comunicado. "Se ha confirmado un impacto en el objetivo y, como resultado de ello, un incendio en las instalaciones. Se está estableciendo la magnitud de los daños", se lee en el comunicado.
Zelenski pide que Europa cuente "con su propia defensa antibalística" tras la última oleada de ataques de Rusia
El presidente de Ucrania, VolodÍmir Zelenski, ha reiterado este martes su llamamiento en favor de que Europa cuente "con su propia defensa antibalística" tras la última oleada de ataques de Rusia contra el país, que ha dejado al menos trece muertos y más de un centenar de heridos. "Es un ataque a gran escala y un mensaje absolutamente claro por parte de Rusia: si Ucrania no es protegida de los ataques con misiles balísticos y de otro tipo, estos ataques continuarán. Europa necesita su propia defensa antibalística para que esta guerra pueda ser llevada a su final", ha explicado el mandatario.
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