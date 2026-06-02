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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos diez muertos en el mayor ataque de Rusia contra Ucrania de los últimos meses

Varias personas, este lunes junto a un edificilo de Odesa alcanzado por un ataque ruso.

Varias personas, este lunes junto a un edificilo de Odesa alcanzado por un ataque ruso. / IGOR MASLOV / EFE

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Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

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