Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump cree que puede haber un acuerdo con Irán la próxima semana pese al freno en las negociaciones

Francia dice que "nada puede justificar" una ocupación prolongada de Israel en el Líbano

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó este martes que "nada puede justificar" que sigan las operaciones militares israelíes ni una ocupación prolongada del territorio libanés, y consideró inaceptable que el Líbano se convierta en una "víctima expiatoria" de las dificultades en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

"Reconocemos el derecho de Israel a defenderse, incluso frente a los ataques inaceptables de Hizbulá. Sin embargo, nada puede justificar la prolongación de las operaciones militares ni la ocupación prolongada por parte de Israel en profundidad del territorio libanés", declaró el jefe de la diplomacia francesa en una entrevista en la televisión France 2.