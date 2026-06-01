Netanyahu ordena al Ejército atacar el sur de Beirut y las tropas exigen el desplazamiento forzoso de la población

El alto el fuego en el Líbano se desmorona. Este lunes el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, ha ordenado a su Ejército que lance ataques contra Beirut, saltándose así una línea roja impuesta por su aliado, el presidente estadounidense Donald Trump, para evitar el colapso de las negociaciones con Irán. Horas más tarde, y cuando el caos ya dominaba los suburbios sureños de la capital libanesa, conocidos en árabe con el nombre de Dahiye, las autoridades castrenses han lanzado una orden de desplazamiento forzoso para toda esta zona. Decenas de miles de personas han vuelto a echarse a la carrera para huir de sus hogares en este barrio densamente poblado.

Durante este lunes, el Ejército israelí ha anunciado la muerte de otro soldado israelí en el sur del Líbano. "El Estado de Israel no está luchando contra el pueblo libanés, sino contra la organización terrorista Hezbolá", han dicho las tropas en el comunicado en que ordenaban a los residentes de Dahiye que abandonaran el barrio "por su propia seguridad". "Si Hezbolá continúa lanzando misiles contra ciudades y pueblos israelíes, el Ejército israelí responderá atacando objetivos en los suburbios del sur", ha añadido. Horas antes, Netanyahu, junto al ministro de Defensa, Israel Katz, habían declarado en un comunicado conjunto que habían "ordenado al Ejército israelí atacar" lo que describieron como "objetivos terroristas pertenecientes a Hezbolá en los suburbios del sur de Beirut".

Ataques en el sur

Un día después de la toma del castillo medieval de Beaufort en el sur del Líbano, los soldados israelíes han seguido bombardeando y avanzando por tierra en la región meridional del país de los cedros. Al menos 21 personas han muerto en las últimas 24 horas en todo el país y 124 han resultado heridas. Por su parte, Hezbolá ha anunciado ataques contra los reclutas israelíes apostados en el interior del Líbano, pero también contra el norte de Israel. El impacto de un dron de la milicia en un edificio en territorio israelí ha provocado cuatro heridos. "Los suburbios del sur de Beirut no son diferentes de las ciudades del norte de Israel: si no hay calma en el norte, no la habrá en Beirut", ha declarado Katz en un vídeo difundido por su oficina. "No permitiremos que nuestras ciudades y nuestros ciudadanos sean atacados mientras se mantiene la calma en Beirut", ha añadido.

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También ha confirmado que sus tropas continuarían las operaciones contra Hezbolá para eliminar las amenazas y convertir la zona al sur del río Litani en "un área bajo el control de seguridad del Ejército israelí, libre de armas y terroristas". La escalada de los últimos días ha provocado la condena global y los llamamientos al cese de las hostilidades. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha declarado que "cualquier violación del alto el fuego en un frente constituye una violación del alto el fuego en todos los frentes". "Estados Unidos e Israel son responsables de las consecuencias", ha amenazado, ya que Teherán ha vinculado la continuación de la tregua con el respeto al alto el fuego en el país de los cedros, condición que Tel Aviv no está cumpliendo.