Lula rechaza una nueva intromisión de Trump en los asuntos internos de Brasil

Donald Trump decidió intervenir en la prematura campaña electoral brasileña. No lo hizo con un respaldo explícito a Flávio Bolsonaro, el candidato de la ultraderecha. El presidente de Estados Unidos evitó avalarlo públicamente cuando lo recibió en la Casa Blanca. Pero no hizo más que reforzar su candidatura en un momento crítico al complacer un pedido de Bolsonaro hijo y clasificar como organizaciones terroristas a las bandas criminales Comando Vermelho (CV) y Primeiro Comando da Capital (PCC). Luiz Inacio Lula da Silva, quien había estado con el propio Trump tres semanas atrás, y todo parecía ser armonioso entre ellos, no ocultó su malestar. El presidente de Brasil nunca dejó de admitir que el CV y el PCC ejercen el terror contra las poblaciones periféricas de las grandes ciudades mediante la violencia y también han pasado a intervenir en la economía "legal", donde lavan dinero proveniente de sus actividades. Sin embargo, Lula reivindicó la decisión soberana del gigante sudamericano en el combate contra esos grupos que se han iniciado en Río de Janeiro y San Pablo, respectivamente, para luego ramificarse por varios estados y los países vecinos.

Lula acusó a Bolsonaro de traicionar a la patria al pedir la intervención de EEUU. No solo esa solicitud enfurece al Gobierno. El hijo del expresidente, en la actualidad preso por complotar contra las instituciones, había caído en las encuestas después que se revelaran sus relaciones con un banquero detenido por haber cometido una de las estafas financieras más resonantes de los últimos años. La foto con Trump y luego la diligencia del magnate republicano para complacerlo pueden tener impacto en la opinión pública, de cara a los comicios de octubre. Lula teme perder la ventaja en la intención de voto.

"Brasil es una nación soberana que libra una lucha constante contra el Primer Comando de la Capital (PCC), el Comando Vermelho (CV) y el resto de facciones y milicias que practican el terrorismo en los territorios donde viven millones de familias. Hacer frente con firmeza a estas organizaciones criminales es, y seguirá siendo, una prioridad del Estado brasileño", recordó el presidente. El terror que estas organizaciones siembran en las comunidades "no debe confundirse con el tipo de acción motivada por razones ideológicas, políticas y religiosas del terrorismo internacional". Son, según Lula, simples aunque muy poderosos delincuentes y "la seguridad de nuestra población es demasiado importante como para ser manipulada políticamente por traidores que intentan confundir estos conceptos". Llamó al candidato presidencial un "falsos patriota". A su juicio "es deplorable que, una vez más, miembros de la familia Bolsonaro viajen a Estados Unidos para defender la intervención extranjera en Brasil, como ya hicieron en el

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, que causó tantos daños a nuestro país". Eduardo Bolsonaro había sido uno de los entusiastas promotores del aumento de los aranceles a las exportaciones brasileñas que Trump adoptó cuando su padre Jair enfrentaba el último tramo del juicio que lo condenó en septiembre pasado a 27 años de cárcel.

Además, Lula reivindicó su política de seguridad. Recientemente, aprobamos una ley de lucha contra las facciones y las milicias con penas de hasta 80 años de prisión —la mayor prevista en toda la legislación brasileña". Las milicias son grupos parapoliciales que tienen poder en Río de Janeiro e históricos vínculos con Jair Bolsonaro.

Preocupación

Según el diario paulista Folha, miembros del Gobierno consideran que las revelaciones de que el PCC opera en el mercado formal brasileño, principalmente en el sector de los combustibles, elevan el riesgo para los agentes financieros nacionales ante la designación, por parte de Estados Unidos, de esta facción como terrorista. "Las empresas brasileñas ya habían intensificado el contacto con el Gobierno desde que comenzó la amenaza de cambio en la clasificación, hace unos meses, para comprender los posibles impactos en caso de que el escenario se materializara. Las conversaciones se han intensificado desde la noche del jueves".

Meses atrás, la fiscalía paulista y la Agencia Tributaria había llevado a cabo la "Operación Carbono Oculto" que arrojó a la luz vínculos entre el PCC y la cadena de combustibles a través de la actuación de gasolineras, proveedores de combustible y distribuidoras. También se está investigando a empresas del sistema financiero por un supuesto movimiento ilícito de fondos. "El temor inicial es que el vínculo revelado por las propias operaciones llevadas a cabo por las fuerzas brasileñas pueda servir de alerta para la actuación de los extranjeros en Brasil".

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En este contexto, Flávio Bolsonaro reanudó sus recorridos por el país, presentándose como el interlocutor de Trump. En la ciudad sureña de Curitiba, uno de los bastiones del bolsonarismo, lo recibió el ex juez Sergio Moro, quien aspira a gobernar el estado de Paraná. Moro elogió al candidato presidencial. "Has dado una muestra de valentía al actuar en paralelo, en contra de la postura de Lula, y conseguir convencer al Gobierno estadounidense de que incluya a estas organizaciones terroristas como objetivo del Gobierno". Lo que ha ocurrido "es extraordinario". Bolsonaro "ha demostrado lo que puede hacer sin embajada, sin séquito. Ha conseguido convencer al Gobierno estadounidense para que diera este importante paso". El hijo del excapitán devolvió gentilezas y recordó que Moro había condenado a Lula, aunque el juicio fue anulado por numerosas ilegalidades que le valieron su carrera. Lula había estado detenido en Curitiba en 2018. Ahora es Jair Bolsonaro quien está detrás de las rejas y el hijo quiere gobernar para terminar con esa situación.