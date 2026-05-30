En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Mueren al menos tres civiles en una nueva tanda de ataques con drones en la región rusa de Bélgorod
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Rusia ataca la estación ferroviaria en Sumi y la infraestructura industrial en Zaporiyia
Rusia atacó este sábado una estación ferroviaria en la región nororiental de Sumi y la infraestructura industrial en Zaporiyia, en el sur de Ucrania, donde murió una persona, según las autoridades provinciales. Rusia lanzó durante la pasada madrugada un misil balístico Iskander-M, seis misiles de crucero Kh-101 y 290 drones de ataque tipo Shahed, Gerbera, Italmas y drones señuelo tipo Parodia desde territorio ruso y la ocupada península ucraniana de Crimea. Las defensas antiaéreas ucranianas derribaron 284 objetivos, incluidos cinco misiles y 279 drones en el norte, sur, centro y este del país. No obstante, se registraron impactos de nueve drones de ataque en siete ubicaciones, así como caída de restos en diez lugares. El jefe de la Administración Regional Militar de Sumi, en el noreste de Ucrania, Oleg Grigorov, señaló que durante la noche Rusia volvió a lanzar un ataque masivo con drones contra la comunidad de Shostka, lo que provocó daños en infraestructuras civiles, especialmente edificios residenciales.
Negociaciones directas entre Rusia y la UE: pros y contras de una propuesta hasta hace poco tabú
Con escasas excepciones, como las regulares visitas a Moscú carentes de mandato negociador del ex primer ministro prorruso de Hungría, Víktor Orbán, la última ocasión en que un líder europeo de peso se vio las caras con el presidente ruso, Vladímir Putin, se remonta a febrero de 2022, el periodo inmediato antes del inicio de la invasión de Ucrania. Más que para aproximar posiciones con una Rusia cuyas autoridades habían decidido ya entonces ir a la guerra contra el país vecino, la ocasión sirvió para inmortalizar para la historia el profundo foso que se había abierto entre la UE y Moscú. El líder del Kremlin recibió a su huésped, el presidente francés Emmanuel Macron, separado por una mesa de ocho metros, alegando que el mandatario galo no había cumplido con protocolos sanitarios para evitar la propagación del covid 19.
Leer más
Mueren al menos tres civiles en una nueva tanda de ataques con drones en la región rusa de Bélgorod
Al menos tres civiles han perdido la vida y varios más han reusltado heridos durante la tarde-noche de este viernes en la región rusa de Bélgorod, en una nueva serie de ataques aéreos con drones perpetrados por las fuerzas ucranianas en el marco del conflicto iniciado en febrero de 2022 con la invasión rusa de Ucrania. "En la localidad de Oktiabrski, distrito de Bélgorod, un dron FPV atacó un automóvil. Dos hombres murieron en el lugar a causa de las heridas", han informado las autoridades locales en un mensaje difundido en redes y recogido por la agencia de noticias rusa Interfax. El mismo escrito detallaba que otras dos personas fueron trasladadas al Hospital Municipal número 2 de la mencionada localidad con un pronóstico preliminar de "acubarotraumatismo y herida ciega por metralla en el cuello", respectivamente. Apenas unos minutos más tarde, el mismo medio ha notificado la muerte de un tercer civil como consecuencia de otro ataque de las Fuerzas Armadas ucranianas que ha impactado también en la localidad de Oktiabrski.
Putin dice que Moscú no elige al negociador con Europa, y asegura que, en su caso, decidirá si se reúne con él
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró este viernes que Moscú no pretende imponer a Bruselas la candidatura de un negociador, algo que debe hacer la Unión Europea (UE), pero valorará si cabe reunirse con esa persona. "No nos corresponde a nosotros elegir a un negociador. Pero, naturalmente, sí nos corresponde reunirnos o no con tal o cual político de Europa Occidental", dijo el jefe del Kremlin durante una rueda de prensa al término de su visita a Kazajistán. El Kremlin se mostró el jueves dispuesto a hablar con la UE, aunque descalificó a la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, como negociadora.
Putin dice que origen del dron que impactó en edificio rumano no está claro y pide pruebas
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró este viernes que el origen del dron que impactó contra un edificio de viviendas en una ciudad rumana, cerca de la frontera con Ucrania, no ha sido demostrado y pidió a Bucarest pruebas de que se trata de un aparato ruso. "Nadie puede determinar el origen (del dron) hasta que se realice un examen de ese aparato", dijo el jefe del Kremlin durante una rueda de prensa al término de su viaje de tres días a Kazajistán para participar en una cumbre de la Unión Económica Eurasiática.
Sánchez denuncia las inaceptables violaciones del derecho internacional por parte de Rusia
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado este viernes su firme condena por la incursión y posterior explosión de un dron ruso en territorio rumano y ha denunciado las violaciones del derecho internacional por parte de Rusia, que ha calificado de "inaceptables". El dron ruso se estrelló la pasada madrugada contra un edificio residencial e hirió a dos personas en la ciudad rumana de Galati, situada a orillas del Danubio y cerca de las fronteras con la República de Moldavia y Ucrania. El aparato impactó en el décimo piso del edificio de viviendas, y su carga explosiva detonó por completo, lo que obligó a evacuar a unas 70 personas y dos resultaron heridas. Sánchez ha expresado su firme condena por este hecho y ha trasladado su solidaridad con los civiles afectados, con Rumanía y su pueblo. "Las violaciones del derecho internacional por Rusia son inaceptables. España sigue comprometida con el flanco Este y la seguridad de sus aliados", ha escrito en la red social X.
Japón confirma su contribución a la misión de la OTAN de entrenamiento a Ucrania
El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, ha confirmado este viernes su contribución a la misión de la OTAN de entrenamiento al Ejército de Ucrania, con el envío, por primera vez, de cuatro miembros de las Fuerzas de Autodefensa japonesa para ayudar en las labores organizadas por la Alianza en la base de Wiesbaden, en Alemania. "El envío de personal de las Fuerzas de Autodefensa ayudará a reforzar las capacidades defensivas del propio Japón al permitirle aprender diversas lecciones de la guerra en Ucrania, incluidas nuevas formas de combate", ha afirmado Koizumi en una rueda de prensa recogida por la agencia de noticias Kyodo. Según ha detallado, los efectivos japoneses comenzarán el próximo lunes su tarea en la base militar de Wiesbaden, en el oeste de Alemania. Del despliegue, dos miembros pertenecen a la Fuerza Terrestre de Autodefensa, mientras que uno procede de la Armada y otro de la Fuerza Aérea de Autodefensa. Se centrarán en la coordinación de actividades de apoyo, rechazando en todo momento que vayan a entrar en operaciones de combate.
Rumanía reúne a su consejo de defensa para analizar el impacto de un dron ruso
El presidente de Rumanía, Nicusor Dan, ha convocado este viernes una reunión del Consejo Supremo de Defensa Nacional para analizar las "implicaciones de seguridad" del impacto de un dron contra un edificio residencial en la ciudad de Galati, cerca de las fronteras con Ucrania y Moldavia, un suceso que ha dejado dos heridos y del que Bucarest ha acusado directamente a Rusia.
El organismo ha publicado un breve comunicado en el que ha indicado que el presidente ha convocado este encuentro a las 11.00 horas (la 10.00 horas en la España peninsular e Islas Baleares) en el Palacio de Cotroceni, de cara a "analizar las implicaciones de seguridad causadas por el incidente con un dron en Galati y las medidas para reforzar la defensa del espacio aéreo rumano".
La OTAN condena la "imprudencia" de Rusia tras caer uno de sus drones en Rumanía
La OTAN condenó este viernes la "imprudencia" de Rusia tras la caída de uno de sus drones en un edificio de la ciudad rumana de Galati, próxima a la frontera con Ucrania, y aseguró que seguirá reforzando sus defensas.
"Esta madrugada, un edificio de apartamentos en Rumanía fue alcanzado por un dron durante un ataque ruso contra infraestructuras ucranianas cerca de la frontera", indicó la portavoz aliada, Allison Hart, a través de redes sociales.
El gasto ruso en la guerra en Ucrania supera su presupuesto en 28.000 millones de dólares
El gasto de Rusia en la guerra contra Ucrania va camino de superar este año su presupuesto para la ofensiva en 28.000 millones de dólares, lo que obliga al Kremlin a considerar recortes presupuestarios en los próximos años, según una carta a la que el periódico Financial Times (FT) dice que tuvo acceso.
El ministro ruso de Finanzas, Anton Siluanov, solicitó al gabinete en febrero la congelación del gasto previsto en otros ámbitos para cubrir el costo que supone la guerra, según la misiva.
- Rebeca Pérez, alcaldesa de Murcia: 'Somos la única de las diez principales capitales de España que no tenemos un cinturón de autovías
- Primer centro de la Región que suspende las clases por calor: 850 alumnos enviados a casa en Alhama
- Detenidos un funcionario de Archena y un intermediario por expedir a extranjeros certificados de empadronamiento falsos
- Un gran mercado medieval llega este fin de semana a un pueblo de Murcia, a pocos minutos de la capital, con fuego, música y tabernas
- En directo: Jimbee Cartagena-Movistar Inter
- Rompe la mandíbula a golpes a su compañero de celda nada más ingresar en la cárcel de Sangonera
- Médicos de la Región dejarán de operar en la concertada y hacer horas extra desde el lunes
- Arde Bogotá cierra la temporada de HBO Max con su episodio de 'Acoustic Home': desierto y épica en el mejor momento de su carrera