Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista Rebeca PérezSánchez del ÁlamoJavier ArauzUCAM EurocapRobo Casa HerminioPlanes fin de semana
instagramlinkedin

Tecnología para la guerra

Estados Unidos admite que sus enemigos compran datos de geolocalización de sus tropas para atacarlas o espiarlas

La industria de los 'data brokers' se convierte en un arma de guerra al exponer la privacidad de los soldados a través de la compra de datos de localización y senadores estadounidenses ya piden considerarla una "amenaza a la seguridad nacional"

Donald Trump, JD Vance y Pete Hegseth en el Cementerio Nacional de Arlington.

Donald Trump, JD Vance y Pete Hegseth en el Cementerio Nacional de Arlington. / Daniel Torok/Planet Pix via ZUMA / DPA - Archivo

Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona

El rastro que dejas cada vez que utilizas tu teléfono móvil expone tu privacidad. Para el ejército, esa información puede convertirse en una arma de guerra.

Estados Unidos ha admitido por primera vez que sus adversarios han comprado datos comerciales de geolocalización para atacar y espiar a las tropas estadounidenses desplegadas en países en conflicto.

En un documento interno de abril revelado ahora por Reuters, el Comando Central del Ejército confirma oficialmente que ha recibido "múltiples informes de amenazas sobre la explotación por parte de adversarios de datos de localización comerciales para atacar o vigilar al personal estadounidense en la zona de operaciones".

El mensaje del rebautizado como Departamento de Guerra no aporta más detalles. Sin embargo, la agencia apunta a que el comando emisor opera en Oriente Medio y en el Golfo Pérsico, donde EEUU se enfrenta a Irán por la apertura del estrecho de Ormuz.

Data brokers en el campo de batalla

Internet ha alumbrado una industria opaca y ampliamente desregulada cuyo millonario negocio se basa en recopilar tus datos personales para venderlos a terceros. Gracias a los data brokers o comerciantes de datos, cualquiera que tenga una tarjeta de crédito puede saber cómo te llamas, dónde duermes y ubicarte en un mapa.

Hohenfels (Germany), 03/02/2025.- US army soldiers attend the Combined Resolve 25-1 military exercise in Hohenfels, Germany, 03 February 2025. The Combined Resolve 25-1, a US Army exercise with NATO Allies and partners, is held from from 17 January to 16 February 2025 at the US Army's Hohenfels training area. Approximately 4,000 participants are involved in the exercise, with Poland's 11th Armoured Cavalry Division operating as the High Command. Exercise is a recurring exercise designed by the U.S. Army Europe - Africa to prepare a multinational brigade for support of NATO deterrence initiatives and overall readiness of Allies and partners in a dynamic security environment. Allied and partner nations participating in Combined Resolve 25-1 are Albania, Armenia, Belgium, Georgia, Greece, Italy, Kosovo, Lithuania, Moldova, North Macedonia, Norway, Poland, Slovakia, Spain, the United States, and the United Kingdom. (Bélgica, Alemania, Grecia, Italia, Lituania, Moldavia, Noruega, Polonia, Eslovaquia, España, Reino Unido, Estados Unidos) EFE/EPA/MARTIN DIVISEK ATTENTION: This Image is part of a PHOTO SET. ATTENTION: This Image is part of a PHOTO SET

Soldados estadounidenses participan en una maniobra militar de la OTAN en Hohenfels, Germany, en 2025. / MARTIN DIVISEK / EFE

Esa economía de vigilancia, normalizada en la red, ya se está aplicando al campo de batalla. Y es que, si los adversarios pueden identificar dónde se concentran los soldados y sus hábitos de vida, también pueden aprovechar esa información "para lanzar ataques con misiles, drones y bombas colocadas en las carreteras, así como con fines de contrainteligencia", reza la carta.

El senador demócrata Ron Wyden ha afirmado en un comunicado que es hora de "empezar a considerar al sector de la tecnología publicitaria como una amenaza para la seguridad nacional".

Es hora empezar a considerar al sector de la tecnología publicitaria como una amenaza para la seguridad nacional

Ron Wyden

— Senador demócrata por Oregón

Lo sabían y no hicieron nada

El documento destapado por Reuters supone la primera confirmación oficial de esta práctica. Sin embargo, y como advierte Wired, el Pentágono fue advertido durante una década por sus propios contratistas, analistas y agencias de inteligencia. En manos de los militares, el uso de redes sociales y aplicaciones que recopilan todo tipo de información personal estaba permitiendo rastrear sus operaciones, un peligro que también se ha expuesto en otros países como Alemania.

Aun así, el Gobierno estadounidense ha hecho poco para evitar que eso suceda. El país sigue sin lograr un acuerdo para aprobar una ley integral sobre privacidad que proteja a los ciudadanos —como sí hizo la Unión Europea con el Reglamento General de Protección de Datos— y solo ha vetado la reventa de los datos compartidos con contratistas militares, no con el resto de empresas.

Noticias relacionadas

Wired remarca que las autoridades estadounidenses también han tratado de explotar esa oscura industria a su favor. En 2021, y tras una investigación periodística del portal Motherboard, la Agencia de Inteligencia de Defensa confesó al Congreso que estaba comprando datos comerciales de localización —también de sus propios ciudadanos— sin orden judicial. La presidencia de Donald Trump ha normalizado ese aparato de vigilancia social para espiar y reprimir a inmigrantes y opositores.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un gran mercado medieval llega este fin de semana a un pueblo de Murcia, a pocos minutos de la capital, con fuego, música y tabernas
  2. Isabel Ayala sustituye a Juan José Pedreño en Salud y Joaquín Buendía releva a Sara Rubira en Agricultura
  3. Rebeca Pérez, alcaldesa de Murcia: 'Somos la única de las diez principales capitales de España que no tenemos un cinturón de autovías
  4. La UDEF detecta sobrecostes en productos de cuatro empresas que suministraban al cirujano de la Arrixaca
  5. Arde Bogotá cierra la temporada de HBO Max con su episodio de 'Acoustic Home': desierto y épica en el mejor momento de su carrera
  6. En directo: ElPozo Murcia-Jaén Paraíso Interior
  7. Dieciocho pedanías de Murcia ganan 6.000 nuevas plazas de autobús: estas son las líneas que mejoran desde el lunes
  8. El alcalde de La Unión apoya plantarse ante las máquinas si arrancan las obras en la bahía de Portmán

Autoridades y representantes institucionales visitan las instalaciones de World Climbing Series 2026

Autoridades y representantes institucionales visitan las instalaciones de World Climbing Series 2026

World of Tanks HEAT traslada con acierto sus tanques al terreno del hero shooter

World of Tanks HEAT traslada con acierto sus tanques al terreno del hero shooter

Visitas a la Casa Museo de Isaac Peral y al Anfiteatro: estas son las novedades de la programación de verano de Cartagena Puerto de Culturas

Visitas a la Casa Museo de Isaac Peral y al Anfiteatro: estas son las novedades de la programación de verano de Cartagena Puerto de Culturas

Calasparra presenta las Rutas del Arroz 2026: un recorrido por la vega del Segura y su patrimonio

Calasparra presenta las Rutas del Arroz 2026: un recorrido por la vega del Segura y su patrimonio

Murcia anuncia una gran serie internacional con más 30 millones de impacto económico

Murcia anuncia una gran serie internacional con más 30 millones de impacto económico

Caravaca, epicentro de la moda del calzado

Caravaca, epicentro de la moda del calzado

Inauguración del 'Youte Festival' en Caravaca

Inauguración del 'Youte Festival' en Caravaca

Cinco grande ejes cinco marcarán el desarrollo del Puerto de Cartagena de 2026 a 2030

Cinco grande ejes cinco marcarán el desarrollo del Puerto de Cartagena de 2026 a 2030
Tracking Pixel Contents