Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Kallas pide a los 27 no "caer en la trampa" de Rusia dejando que elija al interlocutor para negociar una paz

La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, ha advertido este jueves a los Estados miembro de que no deben "caer en la trampa" de Rusia permitiendo que Moscú elija a los interlocutores de la Unión Europea, y ha defendido que el bloque debe centrar su estrategia en definir "la sustancia" de las exigencias europeas para Ucrania antes de decidir quién se sentará en una eventual mesa de negociación.

En declaraciones a los medios antes de asistir a la reunión informal de ministros de Exteriores de la UE que se celebra en Chipre, la jefa de la diplomacia comunitaria ha explicado que este encuentro es "el lugar para debatir los intereses fundamentales" y las peticiones de la UE a Rusia, de cara a unas posibles negociaciones que deben abordarse como un "trabajo en equipo" y con una estrategia conjunta.