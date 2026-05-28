EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Trump sigue amenazando a México con tomar el control si "no hace su trabajo" con el narcotráfico.

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

EEUU ataca una nueva lancha supuestamente ligada al narcotráfico y mata a dos tripulantes Las fuerzas armadas de Estados Unidos mataron este miércoles a dos personas en el ataque a una nueva embarcación, la segunda de la semana, supuestamente ligada a organizaciones del narcotráfico en el Pacífico Oriental. Ninguno de los tripulantes de la nave sobrevivió al ataque que forma parte del operativo 'Lanza del Sur', según informó el Comando Sur del Ejército estadounidense en su cuenta de X, donde adjuntó un vídeo de la tarea realizada en aguas internacionales.

Delcy Rodríguez, a EEUU y Europa: "No le tengan miedo a una Venezuela libre de sanciones" La presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, instó este miércoles a Estados Unidos y a Europa, entre otros, a que "no le tengan miedo a una Venezuela libre de sanciones", medidas que Washington ha flexibilizado en los últimos meses de acercamientos y reanudación de relaciones con Caracas. En un acto en el estado Anzoátegui (este) transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria aseguró que su Gobierno, que encabeza tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses en Caracas el pasado enero, no descansa en la agenda diplomática con EE.UU., Europa y los Gobiernos que impusieron sanciones a su país.

Delcy Rodríguez, a EEUU y Europa: "No le tengan miedo a una Venezuela libre de sanciones" La presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, instó este miércoles a Estados Unidos y a Europa, entre otros, a que "no le tengan miedo a una Venezuela libre de sanciones", medidas que Washington ha flexibilizado en los últimos meses de acercamientos y reanudación de relaciones con Caracas.En un acto en el estado Anzoátegui (este) transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria aseguró que su Gobierno, que encabeza tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses en Caracas el pasado enero, no descansa en la agenda diplomática con EEUU, Europa y los Gobiernos que impusieron sanciones a su país.

Marco Rubio confía en que el diálogo entre EEUU y Cuba tendrá "un buen resultado" El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó este miércoles su confianza en que las conversaciones que mantienen Washington y La Habana desemboquen en "un buen resultado" para los habitantes de la isla. "Hablaremos con ellos, trabajaremos en ello; queremos algo bueno para el pueblo cubano y, con suerte, habrá un buen resultado para ellos. Tiene que haberlo", declaró Rubio durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca encabezada por el presidente, Donald Trump. Rubio, de ascendencia cubana, subrayó la importancia de lograr un resultado satisfactorio en ese diálogo porque "tener un Estado fallido a 90 millas (145 kilómetros)" de las costas estadounidenses supone "una amenaza para la seguridad nacional" de este país.

EEUU ataca lancha presuntamente con drogas en aguas internacionales y mata a una persona Las fuerzas armadas de Estados Unidos atacaron este martes otra lancha, presuntamente ligada al narcotráfico, en aguas internacionales dejando una persona fallecida y dos sobrevivientes. El Comando Sur de Estados Unidos informó en X el ataque, sin precisar si sucedió en el Caribe o en el Pacífico, como suele notificar en cada una de estas operaciones desde que inició la campaña en septiembre de 2025.

Cuba pide a Guterres su "contribución" para detener una agresión militar de EEUU a la isla El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, solicitó este martes a la ONU su "contribución para detener una agresión militar de Estados Unidos" contra la isla durante la reunión que mantuvo con el secretario general de la organización internacional, António Guterres. "Solicité la contribución de ONU para detener una agresión militar de EEUU contra Cuba, que provocaría un baño de sangre, y para que cesen las amenazas de uso de la fuerza", escribió en las redes sociales Rodríguez, quien participa en una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York.

Ocho militares venezolanos reciben libertad plena tras casi diez años detenidos La ONG venezolana Foro Penal informó este martes que siete sargentos y un general venezolano salieron de la cárcel con libertad plena tras pasar casi diez años detenidos, acusados de una presunta conspiración contra el Ejecutivo en la que también fue señalado el exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, quien falleció en 2021 bajo custodia del Estado. El director vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, dijo a EFE que todos salieron con libertad plena por "cumplimiento de la pena", al haber pasado nueve años y seis meses en prisión pese a que fueron condenados por ocho años por el delito de "instigación al odio".

Cuba acusa a Rubio de ser "uno de los artífices" del "extremo endurecimiento" del bloqueo contra la isla El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha arremetido este martes contra el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificándolo como "uno de los artífices del extremo endurecimiento" que padece la isla "en todos los ámbitos", en alusión al bloqueo y las crecientes presiones sobre La Habana, como la acusación contra el expresidente Raúl Castro. "El secretario de Estado (de Estados Unidos) es uno de los principales artífices de la amenaza militar contra Cuba, del bloqueo energético y total del suministro de combustible a Cuba", ha subrayado el ministro caribeño en una entrevista con la cadena Fox en la cual ha recalcado que Rubio ha sido "uno de los artífices del extremo endurecimiento del bloqueo contra el país en todos los ámbitos".

Delcy Rodríguez anuncia una reestructuración del Gobierno venezolano ante la "nueva realidad" del país La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este martes una "restructuración y reingeniería" del Gobierno que estará a cargo del ministro de Educación y vicepresidente Sectorial y Territorial, Héctor Rodríguez, y el de Planificación, Ricardo Menéndez, como parte de la "nueva realidad" que vive el país. "He designando al vicepresidente Sectorial, Héctor Rodríguez, como comisionado presidencial para la reestructuración y reingenieria del Gobierno, una nueva estructura del Gobierno, adaptado a esta nueva realidad de Venezuela", dijo la mandataria encargada durante una reunión con el Consejo de Ministros, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Sin profundizar en detalles sobre si reestructuración implica más cambios ministeriales, vicepresidencias u otras estructuras del Gobierno, la mandataria indicó que el titular de Educación trabajará junto al vicepresidente Sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez.