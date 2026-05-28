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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán bombardea una base estadounidense en respuesta al ataque de EEUU
Las fuerzas armadas de Estados Unidos ataca un instalación militar del sur de Irán y derriban cuatro drones
Israel mata a diez gazatíes, entre ellos cuatro niños, en un bombardeo contra una vivienda
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Israel mata a diez gazatíes, entre ellos cuatro niños, en un bombardeo contra una vivienda
El Ejército israelí mató la noche del miércoles a diez personas, entre ellas cuatro niños y un adolescente, en el bombardeo contra una vivienda en el centro de la ciudad de Gaza, según una fuente de la Defensa Civil y fuentes médicas.
El ataque aéreo se produjo en el barrio de Al Samar, y entre los fallecidos hay dos niños de 12 años, uno de 13 y otro de 9 años, además de un adolescente de 17.
También parece que al menos una de las víctimas era un miliciano de Hamás, identificado como comandante Imad Hasan Salim, si bien el grupo islamista aún no se ha pronunciado al respecto.
EEUU sanciona a la autoridad del estrecho de Ormuz con su inclusión en la lista de OFAC
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó este miércoles a la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, en inglés), al incluirla en la 'Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas' (Lista SDN), por lo que Washington calificó como nuevo intento de sacar provecho económico a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz.
La medida se sustenta en la Orden Ejecutiva 13224, por considerar que la PGSA asistió, patrocinó o proporcionó apoyo financiero, material o tecnológico, así como bienes o servicios, al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán o en respaldo de este.
Israel anuncia nuevos ataques en el sur del Líbano contra Hizbulá
El Ejército israelí anunció este jueves que ha lanzado nuevos ataques contra el grupo chií libanés Hizbulá en Tiro, ciudad del sur del Líbano, en el marco de la intensificación de su ofensiva en la zona pese al acuerdo de alto el fuego entre ambos países.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han comenzado a atacar la infraestructura de Hizbulá en la zona de Tiro", indicó en la madrugada del jueves el Ejército del país hebreo en un mensaje de Telegram.
Irán bombardea una base aérea de EEUU en respuesta a una ofensiva previa
La Guardia Revolucionaria iraní dijo este jueves que ha lanzado un ataque contra una base aérea de Estados Unidos en respuesta a una ofensiva previa estadounidense contra el sur del país, en medio de negociaciones entre ambos países para poner fin al conflicto, de cuyo inicio se cumplen hoy tres meses.
"Tras el ataque perpetrado esta madrugada por el Ejército estadounidense contra un punto cercano al aeropuerto de Bandar Abbas (ciudad sureña iraní cercana al estrecho de Ormuz) con proyectiles aéreos, la base aérea estadounidense, origen de la agresión, fue atacada a las 4:50 (1:20 GMT)", indicó la Guardia en un comunicado recogido por la agencia de noticias Tasnim, vinculada al cuerpo.
EEUU derriba drones y ataca instalaciones militares en Irán
Las fuerzas armadas de Estados Unidos atacaron este miércoles un instalación militar del sur de Irán y derribaron cuatro drones de ataque que fueron lanzados sobre barcos norteamericanos en "defensa propia", de acuerdo con funcionarios citados por medios locales.
Estados Unidos habría derribado los drones lanzados por Teherán al tratarse de una "amenaza" contra el tráfico comercial escaso del estrecho de Ormuz y las naves de la armada norteamericana, de acuerdo con militares citados bajo anonimato por medios estadounidenses.
Trump se opone a que Rusia o China se hagan cargo del uranio enriquecido iraní
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subrayó este miércoles su oposición a que países como Rusia o China se hagan con el control de las reservas de uranio enriquecido en posesión de Irán, un mecanismo que ya se incluyó en el acuerdo nuclear con Teherán de 2015. "No, no estaría cómodo con eso", se limitó a responder Trump al ser preguntado por periodistas por la posibilidad de que Moscú o Pekín custodien el material radiactivo con el que potencialmente Irán podría llegar a fabricar un arma nuclear. El Gobierno de Xi Jinping se ha mostrado abierto a hacerse con el control de unos 440 kilos del uranio que Irán ha enriquecido hasta el 60 % (cerca del 90 % que suele ser necesario para armar una bomba atómica) o incluso a someter esas reservas a un proceso de degradación para reducir la concentración del isótopo fisionable uranio-235.
Irene Benedicto
Trump rechaza un pacto que permita a Irán controlar el estrecho de Ormuz
Donald Trump descartó este miércoles cualquier acuerdo que permita a Irán ejercer control sobre el estrecho de Ormuz. "Son aguas internacionales, nadie las va a controlar. Vamos a vigilarlas. Las vigilaremos, pero nadie las va a controlar", afirmó el presidente de EEUU durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca. Con este mensaje, respondía al borrador difundido por la televisión estatal iraní, que apuntaba a un borrador de acuerdo para restablecer el tráfico marítimo.
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Marco Rubio ve "algunos avances" en las negociaciones para poner fin a la guerra de Irán
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha afirmado este miércoles que se han logrado "algunos avances" en el marco de las negociaciones con Irán para poner fin al conflicto iniciado el pasado 28 de febrero tras la ofensiva liderada por Washington junto con Israel. "Creo que se han logrado algunos avances y hay cierto interés. Veremos en las próximas horas y días si se puede hacer más. Solo quiero recordarles a todos, señor presidente, que usted sabe bien que tiene otras opciones disponibles si esto no funciona", ha dicho, dirigiéndose al magnate durante una reunión de gabinete.
Israel urge a toda la población del sur de Líbano a desplazarse al norte de río Zahrani
El Ejército israelí urgió a todos los residentes del sur de Líbano, donde antes de la guerra había unas 800.000 personas, a desplazarse forzosamente más allá del río Zahrani y demarcó todo el área como una "zona de combate". "Aconsejamos a los residentes del sur del Líbano evacuar hacia el norte del río Zahrani, ya que todas las zonas al sur del río se consideran zona de combate. Las FDI no tienen intención de dañar a la población civil", detalla en X el portavoz militar israelí en árabe.
Israel continúa sus ataques contra el sur de Líbano
Israel continuó este miércoles con sus ataques contra varias localizaciones en el sur de Líbano, donde fuentes oficiales confirmaron hasta el momento la muerte de al menos dos personas en diferentes bombardeos aéreos. La Agencia Nacional de Noticias libanesa, ANN, informó que dos personas murieron y una resultó herida en bombardeos israelíes contra la zona de Deir Amas, en la localidad meridional de Tiro, donde los residentes habían recibido con anterioridad "llamadas telefónicas aleatorias de Israel que les instaban a evacuar sus hogares de inmediato".
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