Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Moción de censura CartagenaTiempo en MurciaPAU en MurciaMercado medievalTranvía El CarmenIncendio AltorrealRafa Mir
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán bombardea una base estadounidense en respuesta al ataque de EEUU

Las fuerzas armadas de Estados Unidos ataca un instalación militar del sur de Irán y derriban cuatro drones

Israel mata a diez gazatíes, entre ellos cuatro niños, en un bombardeo contra una vivienda

Trump descarta un acuerdo que permita a Irán controlar el estrecho de Ormuz: “Si no ceden, acabaremos con ellos”

Trump descarta un acuerdo que permita a Irán controlar el estrecho de Ormuz: “Si no ceden, acabaremos con ellos”

Lucía Feijoo Viera

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents