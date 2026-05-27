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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU lanza "ataques de autodefensa" contra Irán en plenas negociaciones de paz
Las fuerzas estadounidenses bombardean sitios de lanzamientos de misiles y embarcaciones iraníes
El secretario de Estado de EEUU dice que el trato con Teherán sigue negociándose pero "tomará días" tras los nuevos ataques
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Israel anuncia el desmantelamiento de una supuesta célula terrorista palestina
El Shin Bet, la Inteligencia israelí en el ámbito estatal, y la Policía israelí han asegurado este martes haber desmantelado una supuesta célula terrorista de "residentes de Jerusalén Este operada por un terrorista residente en Francia", en alusión al abogado y activista francopalestino Salá Hamuri, deportado al país galo en diciembre de 2022 y al que las autoridades israelíes vinculan al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), una milicia que Israel considera una organización terrorista.
"El Servicio General de Seguridad (Shin Bet) y la Policía de Israel han desmantelado una red terrorista de residentes de Jerusalén Este, operada por un terrorista residente en Francia", reza el comunicado difundido por el cuerpo policial.
Irán cifra en 25 los buques que han cruzado el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas "con permiso" de Teherán
La Guardia Revolucionaria de Irán ha indicado este martes que durante el último día un total de 25 buques, incluidos petroleros, han transitado a través del estrecho de Ormuz "tras obtener autorización" de su Armada, un proceso que ha contado "con la coordinación" de las fuerzas iraníes. "Durante las últimas 24 horas, 25 buques, incluyendo petroleros, portacontenedores y otros buques comerciales, pasaron a través del estrecho de Ormuz tras obtener autorización y en coordinación y con la seguridad de la Armada de la Guardia Revolucionaria", ha señalado en un comunicado difundido por la agencia de noticias iraní Tasnim.
El petróleo vuelve a los 100 dólares en medio de nuevas fricciones entre EEUU e Irán
El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, vuelve a subir hasta la barrera de los 100 dólares, con un incremento diario del 3,6%, después de los ataques de Estados Unidos contra el sur de Irán que han llevado a las autoridades del país asiático a amenazar con responder de manera "decisiva". Por el contrario, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, caía alrededor de un 3%, hasta los 93,6 dólares, que deja un comportamiento desigual en los dos principales índices de los precios del petróleo a nivel mundial.
Ucrania afirma que ya tiene identificados 500 objetivos en caso de un ataque de Bielorrusia
Las autoridades militares de Ucrania han declarado este martes que ya tienen identificados 500 objetivos en caso de un ataque de Bielorrusia, unas declaraciones que contrastan con las del presidente Volodimir Zelenski, quien esta misma jornada ha afirmado que su país nunca ha supuesto ninguna "amenaza" para su vecino. "Los primeros 500 objetivos ya están marcados. Un consejo gratis y muy práctico: no mire a Ucrania a los ojos", ha interpelado directamente el comandante de las Fuerzas Armadas ucranianas Robert Brovdi --popularmente como 'Magyar' por su origen húngaro-- al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko.
Netanyahu anuncia una escalada en Líbano y la toma de nuevas "zonas estratégicas"
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció este martes una escalada en sus ataques en Líbano y la toma de nuevas "zonas estratégicas" por parte del Ejército. "Las FDI (Fuerzas de Defensa Israelíes) operan con un amplio contingente sobre el terreno y están tomando el control de zonas estratégicas. Estamos reforzando la zona de seguridad para proteger a las comunidades del norte [de Israel]", dijo Netanyahu al inicio de la reunión del gabinete de seguridad israelí.
El Ejército israelí se adentra más allá de las zonas de Líbano ocupadas antes de la tregua
Las tropas terrestres del Ejército israelí se adentraron este martes más allá de las zonas del sur de Líbano que ocupan desde antes de la tregua, confirmó a EFE un portavoz castrense. El Ejército describió, en un comunicado, la incursión como "operaciones selectivas más allá de la línea de defensa avanzada" y lo justificó con el fin de "eliminar las amenazas directas". Estas operaciones franquean la 'línea amarilla' libanesa, nombre con el que Israel se refiere a alrededor del 8% del territorio del país vecino que ocupa, pese al alto el fuego del pasado 16 de abril entre Israel y Hizbulá.
Pakistán defiende en la ONU su plan de 5 puntos con China para Oriente Medio y su rol mediador
El viceprimer ministro y canciller de Pakistán, Mohammad Ishaq Dar, defendió este martes ante la ONU el plan de cinco puntos para la paz y la estabilidad en Oriente Medio, elaborado junto a China el pasado marzo, así como su papel como mediador entre Estados Unidos e Irán. El ministro de Asuntos Exteriores pakistaní compareció ante una sesión del Consejo de Seguridad organizada por China, que ostenta este mes la presidencia del órgano, en la que también estaban su homólogo de Pekín y otros cancilleres. "Pakistán se ha mostrado siempre partidario de la moderación, la distensión y el retorno a la vía diplomática", aseguró Dar. Durante su intervención, defendió que el pasado 31 de marzo, poco más de un mes después de que EE.UU. e Israel iniciaran la guerra contra Irán, presentó un plan de cinco puntos en Pekín que instaba a entablar conversaciones de paz y a restablecer la navegación en el estrecho de Ormuz.
Trump celebrará una inusual reunión de Gabinete en Camp David mientras negocia con Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebrará el miércoles una inusual reunión de Gabinete en la residencia de Camp David, a las afueras de Washington, mientras afina los detalles de un acuerdo con Irán, confirmó este martes a EFE la Casa Blanca. Todos los miembros del Gabinete, incluida la directora saliente de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, quien ha anunciado que dejará el cargo el 30 de junio, participarán en el encuentro en Camp David, la residencia campestre de los mandatarios estadounidenses en Maryland. El complejo, custodiado por una fuerte presencia militar, es una instalación de acceso altamente restringido donde los presidentes pueden trabajar y mantener reuniones en un entorno mucho más privado que la Casa Blanca y alejado de los medios de comunicación. La reunión del miércoles, la duodécima en el segundo mandato de Trump, se produce en un momento en que Washington y Teherán han acercado posturas para un acuerdo que permita poner fin a la guerra con Irán y desbloquear el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio de petróleo que fue boicoteada por la República Islámica en represalia por los ataques estadounidenses e israelíes contra ella.
Israel intensifica sus ataques en el Líbano mientras se negocia un acuerdo de paz en Catar
Israel intensificó en la madrugada de este martes sus ataques en el Líbano y según los medios israelíes podría estar preparándose para incrementarlos aún más, en medio de las conversaciones en Catar para un acuerdo de paz entre Irán y EE.UU. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, celebró este martes una reunión de seguridad en la sede del ministerio de Defensa en Tel Aviv, en lo que medios locales apuntan que podría preceder a un aumento de los ataques al Líbano. Según un comunicado de la Oficina de Netanyahu, este se reunió con el ministro de Defensa, Israel Katz, y el jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente general Eyal Zamir, en un encuentro sobre el que no han trascendido detalles.
Irán acusa a EEUU de violar la tregua tras los ataques en el sur del país en plena negociación
Irán acusó este martes a Estados Unidos de violar el alto el fuego vigente desde el 8 de abril, después de los ataques de anoche contra algunas posiciones en la sureña provincia de Hormozgán, lo que, según Teherán, demuestra la “mala fe” de Washington en medio de las negociaciones sobre un acuerdo de paz. “El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán condena enérgicamente estas acciones agresivas, que constituyen una violación flagrante del apartado 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y también del alto el fuego del 8 de abril”, aseveró la cartera en un comunicado. El Ministerio aseguró que el ejército de EE.UU. llevó a cabo en las últimas 48 horas acciones “agresivas” en la provincia meridional de Hormozgán, además de denunciar supuestos actos de “piratería marítima” contra embarcaciones comerciales iraníes, en el marco del cerco naval impuesto por Washington sobre buques y puertos iraníes el 13 de abril.
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