Guterres condena el mortal ataque contra un tren en Pakistán y subraya que "el terrorismo es inaceptable"
El secretario general de Naciones Unidas condena el atentado contra un tren en Baluchistán y traslada su solidaridad al pueblo paquistaní.
EP
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha reiterado que "el terrorismo es inaceptable" y ha condenado "enérgicamente" la explosión de una bomba que este domingo hizo descarrilar un tren de pasajeros en la provincia de Baluchistán, en el sur de Pakistán, en un incidente que dejó un balance de al menos 30 muertos y más de un centenar de heridos.
"El secretario general condena enérgicamente la explosión perpetrada contra un tren en la provincia de Baluchistán", ha indicado su portavoz, Stéphane Dujarric, en un comunicado en el que también ha transmitido que Guterres "expresa sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas mortales y desea una pronta recuperación a los heridos".
Asimismo, el líder portugués ha reiterado que "el terrorismo, en todas sus formas y manifestaciones, es inaceptable", al tiempo que ha reclamado que "los responsables deben ser identificados y llevados ante la Justicia" y ha destacado "la solidaridad de Naciones Unidas con el pueblo y el Gobierno de Pakistán".
Guterres se ha manifestado así tras el ataque del domingo, reivindicado, según el medio paquistaní Dawn, por el Ejército de Liberación de Baluchistán (ELB), el grupo armado separatista que el año pasado perpetró otro atentado de estas características y provocó el descarrilamiento de un tren de pasajeros en el que viajaban decenas de efectivos de seguridad y sus familiares.
- Baixauli prescinde de un peso pesado de los tres últimos rectores
- Rebeca Pérez se rodea de tres superconcejales en su nuevo equipo de Gobierno
- En directo: Real Murcia-Eldense
- El escurridizo delincuente 'El Gorreta' se lía a tiros contra los policías que van a detenerlo en San Pedro del Pinatar y logra huir
- Liga Endesa: Casademont Zaragoza - UCAM Murcia, en directo
- Pasadena, Góspel, El Ahorcado Feliz… los bares que triunfaron en la Murcia que salía sin mirar el móvil
- Niños de 10 años de la Región de Murcia desnudan con IA a sus compañeras de clase
- El King Kong de piedra que vigila una de las rutas más espectaculares de Murcia