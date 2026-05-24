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Al menos 29 muertos y 102 heridos tras una explosión contra un tren en Pakistán

Los hechos ocurrieron en Quetta, en el oeste del país

El tren afectado se dirigía a una zona residencial militar

Imagen de archivo de efectivos del Ejército de Pakistán.

Imagen de archivo de efectivos del Ejército de Pakistán. / EP

EFE

Islamabad

Al menos 29 personas murieron y otras 102 resultaron heridas este domingo por una explosión contra un tren de cercanías en Quetta, en el oeste de Pakistán, que se dirigía a una zona residencial militar, informaron fuentes policiales.

"En la explosión, 29 pasajeros han muerto y 102 están heridos. Se está determinando la naturaleza de la explosión", declaró a EFE un oficial de policía del control policial de Quetta, Hameed Ali Shah.

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