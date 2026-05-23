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María Corina Machado: "Seré candidata" en unas "elecciones limpias y libres" en Venezuela

La líder opositora venezolana confirma su intención de ser candidata en las próximas elecciones presidenciales

María Corina Machado: &quot;Seré candidata&quot; en unas &quot;elecciones limpias y libres&quot; en Venezuela

María Corina Machado: "Seré candidata" en unas "elecciones limpias y libres" en Venezuela

EFE

Ciudad de Panamá

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, afirmó este sábado en Panamá que será candidata presidencial en las elecciones "limpias y libres" que se celebrarán en su país como parte del plan de tres fases en marcha para restaurar la "libertad" en Venezuela.

"Yo seré candidata, pero podrán haber otros. A mí me encantaría competir con todo el mundo, con todo el que quiera ser candidato (...) tendremos elecciones limpias y libres", respondió Machado a la pregunta de si se presentaría como aspirante presidencial en los comicios.

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