GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO
Irán afirma que un protocolo de acuerdo con EEUU está en fase de finalización
"Durante la última semana, la tendencia ha sido hacia un mayor acercamiento de posturas", declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Bagaei, a la televisión estatal
EFE
Teherán
Irán afirmó este sábado que Teherán y Washington han acercado posturas de cara a un posible acuerdo de paz bajo mediación de Pakistán, aunque evitó dar por cercano un acuerdo definitivo y señaló que las conversaciones se centran ahora en finalizar un memorando de entendimiento entre ambas partes.
"Durante la última semana, la tendencia ha sido hacia un mayor acercamiento de posturas", declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Bagaei, a la televisión estatal.
Sin embargo, Bagaei evitó dar por cercano un acuerdo definitivo y señaló que todavía es necesario esperar "para ver qué ocurre en los próximos tres o cuatro días".
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