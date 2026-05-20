Catástrofe natural
Un terremoto de magnitud 5,6 desata el pánico en el este de Turquía
Los equipos que evalúan la situación todavía no han reportado víctimas ni grandes daños
EFE
Un terremoto de magnitud 5,6 sacudió el miércoles el este de Turquía, desatando el pánico entre la población de la región, sin que hasta el momento los equipos que evalúan la situación hayan reportado víctimas ni grandes daños. Según la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias del país (AFAD), el sismo se produjo a las 09:00 hora local (06:00 GMT) en la provincia de Malatya, a una profundidad de 7 kilómetros y con epicentro en el municipio de Battalgazi. El temblor se sintió en cinco provincias de la región, incluida una zona fronteriza con Siria.
"Hasta el momento, no hay consecuencias negativas. Nuestros equipos continúan con su trabajo", declaró el ministro del Interior turco, Mustafa Cifti, en un breve comunicado publicado en redes sociales. Las imágenes transmitidas por la televisión mostraron a escolares y maestros abandonando las aulas, así como a otros residentes saliendo de los edificios para reunirse al aire libre.
Según los medios locales, el terremoto parece haber despertado el aún vivo recuerdo del gran sismo que en febrero de 2023 azotó once provincias del este turco, entre ellas Malatya, y dejó más de 53.000 muertos y más de 107.000 heridos.
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