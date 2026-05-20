Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Xi cierra filas con un Putin que se ofrece como socio energético "fiable" ante la crisis

Los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladímir Putin, defendieron este miércoles en Pekín una mayor coordinación ante las tensiones internacionales, en medio de las cuales el líder ruso destacó el papel de Moscú como suministrador energético "fiable" para China.

La reunión, celebrada en el Gran Palacio del Pueblo, constituye el momento central de la visita de Estado de Putin a China, la vigesimoquinta del mandatario ruso al país asiático y la primera reunión presencial entre ambos líderes en lo que va de año.

Xi recibió a Putin con honores en la escalinata del Gran Palacio del Pueblo, en un encuentro que se produce una semana después de la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a Pekín, una secuencia que la prensa oficial china ha presentado como señal de que la capital china se consolida como "epicentro de la diplomacia mundial".