Un turista español muere ahogado mientras practicaba surf en las islas Maldivas

Un ciudadano español de 53 años ha muerto ahogado este lunes mientras practicaba surf en el atolón de Gaafu Dhaalu, en el sur de las islas Maldivas, informó la policía local. Es el tercer incidente con turistas extranjeros en el país en poco más de un mes.

El hombre estaba a bordo de un barco de safari turístico y se había desplazado para practicar surf a una zona cercana a la isla de Vaadhoo, un popular destino del archipiélago para los aficionados a este deporte acuático.

Según reportaron las autoridades, la víctima ha sido trasladada de urgencia a la clínica de Vaadhoo, donde los servicios médicos solo han podido confirmar su fallecimiento a las 12:57 hora local (07:57 GMT) de hoy. Las fuerzas de seguridad locales ya han abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente.

Tres incidentes consecutivos

Esta racha negra para Maldivas comenzó el pasado 11 de abril, cuando otro turista español, un ginecólogo de 30 años que celebraba su luna de miel, sufrió la amputación de una pierna tras el grave ataque de un tiburón tigre mientras buceaba.

Cinco ciudadanos italianos murieron también el jueves en las islas Maldivas en un accidente de buceo cuando exploraban cuevas a 50 metros de profundidad en el atolón de Vaavu, según ha confirmado el Ministerio de Exteriores de Italia.

Este lunes, las autoridades maldivas confirmaron el hallazgo de los cuerpos. Los equipos de rescate, que han recurrido a especialistas italianos y finlandeses tras la muerte el sábado de un buzo militar maldivo que trabajaba en las labores de búsqueda, tienen previsto recuperar los cadáveres en los próximos días.

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El ataque tuvo lugar en el atolón de Gaafu Alif, una zona cercana al lugar donde se registró el ahogamiento del nacional español este lunes.