Un jurado desestima la demanda de Musk contra OpenAI y Sam Altman por haber prescrito

El juicio más importante del año para la industria de la inteligencia artificial ha concluido este lunes con sabor amargo para Elon Musk. Un tribunal ha desestimado la demanda del hombre más rico del mundo contra OpenAI, start-up que cofundó y a la que acusaba de traicionar su promesa filantrópica original, al determinar que sus reclamaciones habían prescrito.

En un veredicto unánime, el jurado del tribunal federal de Oakland, en California, ha denegado las peticiones de Musk. A lo largo de 11 días, el magnate tecnológico ha defendido que Sam Altman, antiguo socio y actual director ejecutivo de OpenAI, le engañó al convencerle para que financiara con 38 millones de dólares un laboratorio cuyo propósito era alumbrar una IA "para el bien público". Eso fue en 2015. Tres años después, Musk abandonó la compañía tras fracasar en su intento por tomar el control total. En 2022, OpenAI lanzó ChatGPT y se convirtió en una sensación mundial. Su valoración actual ronda los 852.000 millones de dólares.

Tras menos de dos horas de deliberación, el jurado popular ha concluido que la demanda de Musk, presentada en 2024, había prescrito. La jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers aceptó la opinión del jurado y ratificó su veredicto.

Dos perdedores

Aunque la conclusión del tribunal supone una victoria para la directiva de OpenAI, el juicio ha servido para exponer las miserias tanto de Musk como de Altman. El veredicto se produjo tras 11 días de testimonios y alegatos en los que la credibilidad de Musk y Altman fue objeto de repetidos ataques. Cada parte acusó a la otra de estar más interesada en el dinero que en servir al público. En su alegato final, el abogado de Musk, Steven Molo, recordó a los miembros del jurado que varios testigos cuestionaron la franqueza de Altman o lo tacharon de mentiroso, y que Musk no dio un 'sí' rotundo cuando se le preguntó durante el juicio si era totalmente digno de confianza.

'La credibilidad de Sam Altman está directamente en juego', afirmó Molo. 'Si no le creen, ellos no pueden ganar'. Musk acusó a OpenAI de intentar enriquecer indebidamente a inversores y personas con información privilegiada a expensas de la organización sin fines de lucro, y de no priorizar la seguridad de la IA. También sostuvo que Microsoft supo en todo momento que OpenAI se preocupaba más por el dinero que por el altruismo.

OpenAI replicó que fue Musk quien vio una oportunidad de lucro, y que esperó demasiado tiempo para alegar que OpenAI había incumplido su acuerdo fundacional de crear una inteligencia artificial segura para beneficio de la humanidad. "El Sr. Musk puede tener el toque de Midas en algunas áreas, pero no en la IA", declaró William Savitt, abogado de OpenAI, en su alegato final.

OpenAI compite con empresas de IA como Anthropic y xAI, y se prepara para una posible oferta pública inicial que podría valorar el negocio en muchos miles de millones de dólares. Microsoft ha invertido más de 100.000 millones de dólares en su alianza con OpenAI, según declaró un ejecutivo de Microsoft.

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