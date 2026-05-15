Violencia en Francia
Muere un adolescente de 14 años y otro de 13 está en estado crítico tras un tiroteo en la ciudad francesa de Nantes
La policía baraja la hipótesis de un ataque violento vinculado al narcotráfico
Agencias
Un adolescente de 14 años ha muerto y otro de 13 permanece en estado crítico como consecuencia de un tiroteo en el barrio de Port-Boyer de la ciudad francesa de Nantes. Varios atacantes abrieron fuego por motivos que se están investigando y, posteriormente, huyeron del lugar. La policía francesa investiga el caso como un episodio relacionado con el narcotráfico y las disputas entre bandas.
Los medios franceses señalan que la violencia asociada al tráfico de drogas ha aumentado mucho en Nantes durante los últimos meses, y este sería ya uno de numerosos tiroteos registrados en la ciudad desde comienzos de año.
El grave suceso ha ocurrido pocas semanas después de otro episodio muy impactante: un ataque con cuchillo en un instituto donde murió una estudiante y varios alumnos resultaron heridos.
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