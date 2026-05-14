Flota Fantasma Rusa: así opera ahora el activo naval opaco del Kremlin para apoyar su esfuerzo de guerra

Un barco militar ruso tardó solo siete horas en aparecer a 62 millas de Cartagena la tarde del 23 de diciembre de 2024, cuando el carguero Ursa Major, de bandera rusa, evidenciaba una importante vía de agua y su tripulación ya lo había evacuado.

Los informes que ha hecho públicos el Gobierno de España sobre el hundimiento de ese buque no especifican qué unidad de la marina de guerra del Kremlin acudió para, oficialmente, hacerse cargo de las tareas de salvamento, aunque en realidad se hizo cargo, más que de los tripulantes, de que nadie pudiera hacer averiguaciones acerca de la carga.

Al llegar el capitán del navío ruso -acogiéndose al derecho internacional marítimo- pidió a los barcos españoles presentes en la zona que se apartaran dos millas del carguero siniestrado.

Ciertamente, era una actitud militar muy proactiva para tratarse de un mercante que, en teoría, solo llevaba contenedores, unas grúas, unas pinzas portuarias y “tapas de pozo, 2 unidades”, como dijo en su declaración por escrito el capitán del buque ante la Capitanía Marítima de Cartagena aquel mismo día.

Solo después, con una segunda confesión del capitán, se supo que el Ursa Major transportaba enormes escotillas para reactores nucleares navales. Nunca desmintió del todo el capitán que a bordo llevaran también combustible nuclear. Se evidenciaba que aquella no era una travesía comercial, sino un flete con utilidad militar.

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La poca claridad con que se rellenan sus manifiestos de carga es una característica de la llamada “Flota Fantasma” rusa, la nutrida red de buques con que el Kremlin trata de eludir las sanciones y el control que le ha impuesto la comunidad internacional a raíz de su agresión contra Ucrania.

Esa flota viene siendo cada mes menos fantasmagórica. La utilidad militar y estratégica de la flota y la creciente presión de los aliados de la OTAN en aguas europeas está llevando a Rusia a aflorar parte de sus barcos camuflados, para poder darles escolta naval en toda regla.

En ocasiones, los barcos de la flota fantasma rusa son objetivo de acciones de comando ucranianas. El último, el Arctic Metagaz, metanero que quedó a la deriva en marzo pasado entre Malta y Lampedusa. Rusia lo denunció como "ataque terrorista". / MATTHEW XUEREB AFP

Poco a poco, Rusia va devolviendo su bandera a más buques… e incrementa la protección militar de cargamentos, especialmente en el Báltico, según han constatado diversas marinas de guerra del área, la Royal Navy británica y, en sus estadísticas, el Kyiv School of Economics Institute.

En su último informe periódico sobre la flota fantasma, en marzo, el KSE ha difundido que las exportaciones de petróleo en barcos bajo bandera rusa “han aumentado drásticamente” del 3% de barcos declarados en mayo de 2025 al 21% actual que han recuperado el pabellón blanco, azul y rojo.

Navegación opaca

El Ursa Major, que ahora descansa a 2.500 metros de profundidad en el Mediterráneo, no era un petrolero -el tipo de buque mayoritario en esa flota- pero su comportamiento ante las autoridades no rusas evidencia que llevaba un cargamento en la sombra. Y eso, las cargas no declaradas e irrevisables, forma parte del retrato robot de una enorme cantidad de barcos. Son más de 600 los anotados por la Unión Europea para sus sanciones, y más de 1.400 los que señala el ministerio de Defensa de Ucrania.

“Es que no es tanto la carga como el modo de proceder”, explica un alto oficial de la Armada recién pasado al retiro y conocedor del monitoreo que la OTAN hace de estos buques.

Al comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania (y de las sanciones consecuentes) se entendía por Flota Fantasma a aquel colectivo de buques que permitía a Rusia seguir vendiendo su petróleo a través de falsos fletes, abanderamiento con pabellones de conveniencia no rusos y grandes trasvases secretos de crudo en alta mar. Conforme ha avanzado la guerra, el concepto de flota fantasma rusa se ha ampliado dejando de centrarse en el crudo para abarcar otro detalle para su definición: el de navegación fantasma.

Fantasmas en el mar

La propia OTAN ha ido variando así el concepto, y así se refleja en los documentos del Atlantic Council, uno de sus think tanks más afines.

Así, hoy la flota fantasma se define por estar formada por buques con cargamentos ocultos de pertrechos, maquinaria, crudo, grano, otros alimentos y piezas industriales... “siempre en apoyo del esfuerzo de guerra ruso”, apunta la fuente militar española mencionada. Las características comunes de los buques fantasma rusos -carguen o no petróleo- residen en su comportamiento, y básicamente son seis:

Apagan a menudo el AIS, el sistema automático de localización y rastreo de buques que permite a las autoridades de todos los países y a los operadores de las marinas mercantes saber dónde está cada cual navegando en el mar. Con esa medida, tratan de volverse invisibles o dificultar su trazabilidad. “Pero en las aguas de responsabilidad de la OTAN están permanentemente monitoreados por medios aéreos y navales”, apunta otra fuente militar española.

y rastreo de buques que permite a las autoridades de todos los países y a los operadores de las marinas mercantes saber dónde está cada cual navegando en el mar. Con esa medida, tratan de volverse invisibles o dificultar su trazabilidad. “Pero en las aguas de responsabilidad de la OTAN están permanentemente monitoreados por medios aéreos y navales”, apunta otra fuente militar española. Suelen transferir carga en alta mar, ya sea crudo, gas, armamento o herramientas sometidas a embargo internacional , para dificultar su persecución. En alta mar, el derecho internacional impide a una potencia ajena a la bandera del buque inspeccionar la carga de ese buque.

, para dificultar su persecución. En alta mar, el derecho internacional impide a una potencia ajena a la bandera del buque inspeccionar la carga de ese buque. Cambian a menudo de bandera y de nombre , y ocultan su flete tras redes societarias. Las dos banderas más frecuentes utilizadas son de países africanos como Sierra Leona o Camerún.

, y ocultan su flete tras redes societarias. Las dos banderas más frecuentes utilizadas son de países africanos como Sierra Leona o Camerún. En los casos en que no son tanqueros de petróleo o cargueros de grano incautado a Ucrania, falsean su manifiesto de carga. En otros, lo que falsean son sus actividades, por más que sea evidente. “No tiene mucho sentido que un pesquero se quede un tiempo parado en ciertas zonas, a menos que a los bancos de peces les guste nadar sobre los cables de comunicaciones…”, ironiza el oficial antes mencionado.

En otros, lo que falsean son sus actividades, por más que sea evidente. “No tiene mucho sentido que un pesquero se quede un tiempo parado en ciertas zonas, a menos que a los bancos de peces les guste nadar sobre los cables de comunicaciones…”, ironiza el oficial antes mencionado. Incurren en prácticas de navegación "de alto riesgo". La califica así un "backgroudn paper" para el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea del pasado 23 de febrero al que ha tenido acceso este diario. Los países de la UE consideran a esta navegación fantasma una "amenaza" para el medio ambiente y la navegación. el Consejo insistió a sus socios a revisar sus legislaciones para poder apartar de su ruta a este tipo de buques si requieren una inspección a fondo en sus muelles. Francia lo hizo conel tanquero Grinch el pasado 25 de enero. La medida está orientada tanto a impedir el tráfico prohibido como a "proteger infraestructura crítica submarina", contra la que algunos de estos barcos podrían haber atentado.

La califica así un "backgroudn paper" para el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea del pasado 23 de febrero al que ha tenido acceso este diario. Los países de la UE consideran a esta navegación fantasma una "amenaza" para el medio ambiente y la navegación. el Consejo insistió a sus socios a revisar sus legislaciones para poder apartar de su ruta a este tipo de buques si requieren una inspección a fondo en sus muelles. Francia lo hizo conel tanquero Grinch el pasado 25 de enero. La medida está orientada tanto a impedir el tráfico prohibido como a "proteger infraestructura crítica submarina", contra la que algunos de estos barcos podrían haber atentado. Los puertos hacia los que dirigen sus actividades mercantiles son asiáticos. Las aguas en las que operan para acciones militares en zona gris son europeas.

El tanquero Kriti Vigor, pintado con los colores de la bandera rusa, lleva pabellón de Palau y se dedica al tráfico de petróleo ruso embargado, según las autoridades ucranianas. / MoD Ucrania

Tras el hundimiento del Ursa Major, en las aguas próximas a Cartagena el Centro de Operaciones de Vigilancia Marítima de la Armada (COVAM) detectó y siguió las operaciones del buque ruso Yantar, que navegó en la zona en que se había hundido el carguero. El Yantar está declarado como buque de prospección científica. En las marinas de la OTAN se le reconoce, más bien, como buque espía de infraestructuras, otra de las misiones recogidas en una definición amplia de “Flota Fantasma”.

Esa misma definición podría abarcar, si alguna vez trascienden, lo supuestamente recogido en informes de las marinas sueca, noruega y danesa sobre un buque porta-drones del que -es una de las hipótesis- habrían partido aparatos voladores no tripulados que pusieron a prueba la defensa antiaérea de Dinamarca en septiembre de 2025. Rusia negó tajantemente esa posibilidad.

Estirpe soviética

Pese a ocultar su verdadera bandera, 33 de estos buques no ocultan su respaldo: están asegurados por cinco compañías rusas detectadas por la inteligencia ucraniana: Sogaz, Balance Insurance JSC, AlfaStrakhovanie, ASTK y AMT Insurance Ltd, según ha publicado la KSC.

La decrepitud caracteriza a menudo a la flota. Cuatro de las compañías que operan en navegaciones fantasma lo hacen con buques que, antes de la guerra en Europa, pertenecían a la gran naviera rusa de los hidrocarburos Sovconflot, propietaria de muchos tanqueros en mal estado que llevan anclados más tiempo del aconsejable, especialmente en el golfo de Finlandia.

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Fuentes militares españolas confirman a este diario que algunos de estos buques, al paso por áreas próximas a Galicia o Canarias, han levantado suspicacia de sus gobiernos autonómicos, y así se lo han comunicado a Defensa, porque temían que un golpe de mar acabara en derrame, provocando un nuevo desastre como el del Prestige en sus costas.