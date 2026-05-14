En Directo
Minuto a minuto
Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump califica de "estúpida" la propuesta de acuerdo de Irán
"Quieren negociar, y nos presentan una propuesta estúpida, es una propuesta estúpida, y nadie la aceptaría. Solo (Barack) Obama la habría aceptado", declara el presidente de EEUU
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
EEUU asegura contar con el apoyo de más de 110 países a su resolución con Baréin sobre el estrecho de Ormuz
Estados Unidos ha afirmado este miércoles haber sumado más de 110 países copatrocinadores al proyecto de resolución impulsado por la diplomacia norteamericana junto a Baréin en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas "para defender la libertad de navegación y garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz", una cifra que ha considerado prueba de que "Irán está aislado en sus acciones ilegales" en el estratégico paso.
Rubio dice que EEUU busca que China presione a Irán para reducir la tensión en el golfo Pérsico
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este miércoles que Washington espera convencer a China para que asuma un papel más activo para frenar las acciones de Irán en el golfo Pérsico, al considerar que la crisis amenaza directamente los intereses comerciales de Asia.
"Está en el interés de China resolver esto. Esperamos convencerlos de desempeñar un papel más activo para lograr que Irán abandone lo que está haciendo ahora y tratando de hacer ahora en el Golfo Pérsico", dijo Rubio en una entrevista con el periodista Sean Hannity, de la cadena Fox News, a bordo del AF1.
JD Vance asegura que hay "avances" en las negociaciones con Irán para terminar la guerra
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró este miércoles que ha habido "avances" en las negociaciones con Irán para poner fin al conflicto, a pesar de que Washington ha expresado su descontento por la última respuesta de Teherán.
En una rueda de prensa, Vance indicó que mantuvo este miércoles conversaciones telefónicas con Steve Witkoff y Jared Kushner, los enviados de la Casa Blanca para negociar con Irán, así como con aliados de Estados Unidos en el mundo árabe, a los que no quiso identificar.
Israel y el Líbano inician este jueves la tercera ronda de conversaciones de paz
Representantes de Israel y del Líbano iniciarán este jueves en Washington la tercera ronda de negociaciones de paz, mientras el Ejército israelí sigue bombardeando el territorio libanés a pesar de la entrada en vigor en abril de una tregua.
La delegación libanesa estará conformada por la embajadora libanesa en Estados Unidos, Nada Hamadeh, y el enviado especial Simon Karam; mientras que del lado israelí estarán el embajador Yechiel Leiter y el viceasesor de Seguridad Nacional Yossi Draznin, informó este martes el Departamento de Estado.
Republicanos bloquean por séptima vez en el Senado el intento demócrata de frenar la guerra de Irán
Los republicanos bloquearon este miércoles por séptima vez en el Senado de Estados Unidos el intento demócrata de frenar la guerra de Irán que comenzó el pasado 28 de febrero.
Aunque los republicanos rechazaron casi por unanimidad la resolución -la moción fracasó por 49 votos frente a 50-, hubo tres senadores republicanos que rompieron con su partido y se sumaron a las filas demócratas.
Netanyahu se reunió en secreto con el presidente de Emiratos durante la guerra con Irán
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visitó secretamente los Emiratos Árabes Unidos y se reunió con su presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, confirmó este miércoles en un comunicado la Oficina del mandatario israelí.
"Esta visita propició un avance histórico en las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos", añade el texto, sobre un país que fue el primero en 2020 en sumarse a los Acuerdos de Abraham a fin de normalizar relaciones con Israel.
Después de Emiratos también firmaron estos acuerdos de normalización diplomática -mediados por Estados Unidos- Baréin, Sudán y Marruecos.
La pide a Israel derogar la ley que crea un tribunal militar solo para juzgar a palestinos
El alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, pidió hoy a Israel que derogue la ley que crea un tribunal militar especial para juzgar únicamente a los palestinos acusados de tener vínculos con los atentados del 7 de octubre de 2023, excluyendo a miembros de las fuerzas israelíes que también pueden haber cometido delitos.
"Al centrarse exclusivamente en los palestinos, el nuevo tribunal no tendrá jurisdicción sobre la posible responsabilidad penal de otras personas por esos hechos, ni sobre los presuntos delitos cometidos por las fuerzas israelíes en el territorio palestino ocupado en ese momento o desde entonces", explicó.
EEUU ha desviado 67 buques e inmovilizado a 4 navíos en un mes de bloqueo naval a Irán
La Armada de Estados Unidos ha desviado 67 navíos comerciales e inmovilizado otros cuatro en el mes que dura ya el bloqueo naval sobre las costas y puertos de Irán, informó este miércoles el Comando Central estadounidense.
En un mensaje en X, acompañado por un video de las operaciones de intercepción, el mando militar recordó que "hace cuatro semanas" EE.UU. comenzó a implementar el bloqueo contra los buques que entran y salen de los puertos de Irán, medida aún vigente en medio de la tregua indefinida entre ambos países.
La Flotilla Global Sumud anuncia que mañana zarpará de Turquía con destino a Gaza
La Flotilla Global Sumud, que fue interceptada por Israel el pasado 30 de abril en aguas internacionales cerca de Grecia, zarpará mañana, jueves, desde las costas turcas para continuar navegando a Gaza, anunciaron este miércoles los portavoces de la organización.
Unos cincuenta barcos de la Flotilla habían llegado el domingo pasado al puerto de Marmaris en la costa egea de Turquía, y el martes sus integrantes celebraron una asamblea en la que decidieron volver a navegar hacia Gaza, indicaron un día después los portavoces de la organización en una rueda de prensa.
Al menos 12 muertos en ataques contra coches en Líbano, donde el saldo total sube a 2.896
Al menos doce personas murieron este miércoles en bombardeos israelíes contra vehículos en diferentes partes del Líbano, donde continúan las violaciones al alto el fuego y el balance total de fallecidos desde el inicio de las hostilidades asciende ya a 2.896. En las últimas horas, se ha registrado un número significativo de ataques contra coches en el sur del país, que dejaron en total tres muertos en las localidades de Al Maaliya, Shaitiya y Naqoura, informó el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano en un comunicado.También se registró una acción del mismo tipo en la ciudad de Sidón, la más importante del sur del país y alejada de la frontera con Israel, lo que causó el fallecimiento de un ciudadano más, según otra nota emitida por el mismo departamento. Por otro lado, ocho personas perdieron la vida, entre ellas dos niños, en tres impactos contra vehículos en la carretera que une el sur del Líbano con Beirut, en concreto a entre 20 y 30 kilómetros al sur de la capital.
- Las emotivas palabras de los hijos de José Ballesta: “Deja un vacío inmenso, pero también algo mucho más importante: un legado"
- El Alba Mediterranean Resort coge ritmo: así será la nueva urbanización de lujo con más de un millar de viviendas a 12 kilómetros del Mar Menor
- Un gran mercado medieval llega este fin de semana a pocos minutos de Murcia con dragones, fuego y una novedad única en la Región
- El lado más personal y humano de José Ballesta
- El antiguo local de Gelen en pleno centro de Murcia ya tiene relevo: abrirá en junio pensando en los adolescentes
- El próximo curso escolar ya tiene fecha de inicio en la Región de Murcia
- Sigue en directo el funeral de José Ballesta y el posterior cortejo fúnebre hasta el tanatorio
- El Gobierno adjudica a Acciona el desmantelamiento de Puerto Mayor