Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump espera respuesta de Irán a su última propuesta de paz

Irán asegura que su propuesta de paz no es "excesiva" tras el rechazo de Trump

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, afirmó este lunes que la propuesta de paz iraní no es "desmesurada" después de que fuese rechazada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"La propuesta de Irán a Estados Unidos no es una exigencia desmesurada", dijo Bagaei en su rueda de prensa semanal en Teherán, en la que consideró las demandas iraníes como "razonables y responsables".

El diplomático sostuvo que la propuesta iraní busca defender los derechos de Irán y se preguntó si es excesivo que reclame la liberación de los activos iraníes bloqueados en el extranjero o el fin de la guerra en Líbano.