Irán envía su respuesta a la última propuesta de paz de Estados Unidos

La expectación puede haber llegado a su fin. Tal y como informan medios iraníes, Teherán habría mandado una respuesta a Washington a su propuesta de plan de paz. Tras varios días de espera, las autoridades iraníes han enviado la respuesta al texto propuesto por Estados Unidos a Pakistán, que actúa como mediador en el conflicto, según la agencia estatal IRNA. Esta misma afirma que la réplica de Irán se centró en "poner fin a la guerra y garantizar la seguridad marítima" en el Golfo y el estrecho de Ormuz, sin dar más detalles. La propuesta estadounidense busca acabar con el conflicto de forma formal y reabrir esta vía estratégica antes de iniciar conversaciones en otros asuntos más controvertidos, como el programa nuclear iraní.

A su vez, la agencia Fars informa de que el jefe del mando unificado de las fuerzas armadas iraníes, el comandante Ali Abdollahi, se ha reunido con el líder supremo Mojtaba Jameneí y que ha recibido de él "nuevas directrices para llevar a cabo operaciones militares y hacer frente con firmeza a los adversarios". Los medios iraníes no han especificado la fecha de la reunión. "Las fuerzas armadas están preparadas para hacer frente a cualquier acción de los enemigos estadounidenses-sionistas [israelíes]; en caso de que el enemigo cometa algún error, la respuesta de Irán será rápida, severa y decisiva", ha dicho Abdollahi.

Jameneí, en "perfecta salud"

No se conocen demasiados detalles sobre el ayatolá Jameneí, hijo del anterior líder supremo, asesinado por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, ni tampoco se le ha visto ni oído en público desde entonces. El clérigo y jefe de protocolo de la oficina de Jameneí, Mazaher Hoseini, ha declarado este domingo que el líder supremo goza de “perfecta salud” a pesar de que dos meses después de su nombramiento como máxima autoridad de la República Islámica no ha aparecido en público. Hoseini ha reconocido, no obstante, que Jameneí sufrió lesiones en una rótula y en la espalda al ser alcanzado por la onda expansiva del bombardeo que mató a su padre y a su esposa.

Mientras los brotes de violencia amenazan el frágil alto el fuego entre ambos países, este domingo el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha amenazado con atacar objetivos estadounidenses en Oriente Medio y "buques enemigos" si sus petroleros son agredidos. "Cualquier ataque contra buques cisterna y mercantes iraníes resultará en un fuerte ataque contra uno de los centros estadounidenses en la región y contra buques enemigos", ha dicho el comunicado compartido en medios iraníes, la jornada siguiente de los ataques estadounidenses contra dos buques cisterna iraníes en el Golfo de Omán. "A partir de hoy, nuestra moderación ha terminado", ha escrito Ebrahim Rezaei, portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, en X. "Cualquier agresión contra nuestros buques recibirá una respuesta iraní contundente y decisiva contra los buques y bases estadounidenses”, ha concluido.