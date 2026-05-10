Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump espera respuesta de Irán a su última propuesta de paz

Al menos 7 muertos, entre ellos un niño, en un ataque de Israel contra el sur del Líbano

Al menos siete personas murieron, entre ellos un niño, y otras 15 resultaron heridas este sábado en un bombardeo efectuado por el Ejército israelí contra la localidad de Saksakiyeh, en el sur del Líbano, informó el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública libanés.

El departamento dijo en un breve comunicado que el ataque, en el distrito meridional de Sidón, dejó "un saldo oficial" de siete fallecidos y 15 heridos, entre los que se encuentran tres menores de edad.

Medios libaneses apuntaron que en el lugar atacado se encontraba una familia de desplazados por el estallido de las hostilidades entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá el pasado 2 de marzo en el marco de la guerra de Irán.