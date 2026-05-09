Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Putin: el Ejército ruso avanza en Ucrania pese al apoyo de la OTAN al enemigo

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este sábado durante el desfile militar por el Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial que el Ejército ruso avanza en Ucrania pese al apoyo al enemigo de "todo el bloque de la OTAN".

"Pese a que combaten contra una fuerza agresiva que es apoyada por todo el bloque de la OTAN, nuestros héroes siguen avanzando", dijo Putin al intervenir en la plaza Roja con ocasión del 81 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi.