Albares dice que Israel liberará al activista español Saib SaifAbukeshek "en las próximas horas"
EFE
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