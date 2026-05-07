Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia derriba más 30 drones ucranianos que volaban en dirección de Moscú

Las defensas antiaéreas rusas han derribado en el transcurso del jueves 31 drones ucranianos que volaban en dirección a Moscú, que se prepara para celebrar este domingo el desfile militar con ocasión del 81 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi, según informó el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin.

El jefe de la Administración de Moscú informó sobre los derribos a lo largo de la jornada, y señaló que los servicios especializados trabajan en los lugares donde yacen los restos de los drones neutralizados.

El ataque, que todavía continúa, tiene lugar en el marco del cese al fuego decretado la víspera por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y no secundado por Rusia, y a dos días del desfile de la Victoria.