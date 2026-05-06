Israel bombardea Beirut por primera vez desde la entrada en vigor del alto el fuego

Israel vuelve a golpear Beirut. Por primera vez desde la entrada en vigor del alto el fuego, el Ejército israelí bombardea los suburbios sureños de la capital libanesa. "He ordenado, juntamente con el ministro de Defensa, Israel Katz, atacar ahora en Beirut al comandante de la Fuerza Radwan de Hezbolá con el objetivo de eliminarlo", ha publicado poco después el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, en X. Desde la entrada en vigor de la tregua, anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump, Tel Aviv ha mantenido sus ataques en el sur del Líbano pero Beirut ha quedado fuera de su radar tras el Miércoles Negro del pasado 8 de abril, en el que un centenar de bombardeos en menos de 10 minutos mataron a más de 300 personas.

"Los terroristas de Radwan son responsables de los ataques hacia poblaciones israelíes y del ataque a soldados del Ejército israelí", ha escrito Netanyahu. Aunque los primeros días de alto el fuego Hezbolá lo respetó y detuvo sus agresiones hacia objetivos israelíes, después renovó la violencia contra las tropas que ocupan el sur del Líbano. Actualmente, el 5% del territorio libanés está bajo ocupación israelí, sometido a demoliciones constantes y evitando el regreso de la población de 55 aldeas fronterizas. "Ningún terrorista tiene inmunidad: el brazo extendido de Israel alcanzará a todos los enemigos y a todos los asesinos; prometimos garantizar la seguridad de los residentes del norte; así es como se hace y así seguirá siendo", ha añadido Netanyahu.

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De momento, se desconoce si el bombardeo, que ha tenido lugar sin aviso previo, ha provocado víctimas mortales y si ha logrado alcanzar el objetivo. Varios medios israelíes afirman que el comandante Malek Ballout habría muerto junto a varias personas más presentes. El periódico Israel Hayom asegura que el ataque se ha llevado a cabo desde un buque de guerra que disparó tres veces contra un apartamento en Haret Hreik. Un funcionario israelí citado por la emisora pública defiende que la operación se habría llevado a cabo en coordinación con Estados Unidos, enfrascado en conseguir un acuerdo con Irán. Horas antes, el Ejército israelí había atacado la localidad de Zlaya, en el valle de la Becá, al este del Líbano. El bombardeo ha matado a cuatro personas, incluidas dos mujeres y un anciano, y ha herido a cinco más, entre las cuales hay un niño y tres mujeres. Desde el 2 de marzo, las tropas israelíes han matado a 2.700 personas y desplazado a más de un millón, provocando una crisis humanitaria en todo el país.