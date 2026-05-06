¿Cuenta Irán con delfines kamikaze en el estrecho de Ormuz?

Si alguien ha visto los Simpson de forma recurrente, la idea de que los delfines tengan un complot para dominar el mundo no parece absolutamente descabellada. Es ficción, claro, y más en una serie de humor que banaliza hasta el extremo cualquier cosa. Pero incluso esta escena de los delfines marchando en formación por las costas de Springfield –el pueblo de la familia más famosa de Estados Unidos– parece menos surrealista que la de usar a estos mamíferos acuáticos como armamento militar.

Sin embargo, la idea de los "delfines kamikaze" ha surgido a flote en las conversaciones sobre cómo abordar la guerra en Irán desatada el 28 de febrero por EEUU e Israel. Según ha publicado el diario estadounidense The Wall Street Journal, la república islámica estaría valorando la posibilidad de acoplar explosivos a estos animales para detonarlos al paso de aquellas embarcaciones que quieran cruzar el estrecho de Ormuz bloqueado tanto por Irán como por Estados Unidos.

La idea ya ha trascendido las aguas del mar de Omán para trasladarse a las cuentas oficiales del país persa gracias a la inteligencia artificial. Incluso han comenzado a difundirse vídeos para mostrar el poder estratégico que los "delfines kamikaze" tendrían para desequilibrar el conflicto.

Y como todo lo que viene ocurriendo desde que comenzaron las hostilidades –a las que se ha sumado una batalla encarnizada de memes y montajes de IA en redes sociales–, lejos de desacreditar el uso de estos mamíferos como armamento, la Administración estadounidense ha entrado al trapo. "No puedo confirmar ni desmentir si disponemos de delfines kamikazes, pero sí puedo confirmar que ellos no los tienen", aseguró este martes el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, tras ser preguntado sobre esta posibilidad en una rueda de prensa en el Pentágono.

Pero Hegseth no es el único alto mando estadounidense en ser abordado por esta cuestión. El presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, también se manifestó sobre el presunto uso de estos mamíferos y, con mayor precaución, negó haber "oído hablar de ese asunto de los delfines kamikazes". "Es algo así como los tiburones con rayos láser", incidió.

Programa de Mamíferos Marinos

Sin embargo, al secretario de Guerra esta posibilidad no pareció sorprenderle. Y es que la historia reciente muestra que, por imposibles que parezcan los "delfines kamikaze", estos ya fueron una realidad. Más allá de los informes iraníes de los que a finales de abril se hizo eco The Wall Street Journal, y de la declaración de varios funcionarios según los cuales Teherán "podría emplear armamento inédito (...) incluyendo desde submarinos hasta delfines portadores de minas", Irán no es el único que ha hecho uso de estos mamíferos.

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Ya en 1963, el Pentágono entrenó a su propio ejército de delfines y leones marinos dentro del Programa de Mamíferos Marinos de la Armada de Estados Unidos. Una iniciativa que se llevó a cabo durante guerras como la de Vietnam, pero que no salió a la luz hasta los 90. De hecho, la última vez que estuvieron en activo fue durante los primeros tramos de la guerra de Irak, cuando se desplegaron para proteger a portaaviones y buques de guerra en la región.