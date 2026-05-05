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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia y Ucrania declaran una tregua coincidiendo con el aniversario de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Nuevo ataque armado contra reclutadores militares en Ucrania
Tres reclutadores militares resultaron heridos el lunes mientras estaban desplegados en las calles de la urbe ucraniana de Dnipró, al abrir fuego contra ellos un ciudadano que ha sido detenido por la Policía ucraniana.
La autoridad de reclutamiento militar de la región de Dnipropetrovsk informó este martes en su página de Facebook del incidente, confirmado por la Policía ucraniana.
Rusia lanza 11 misiles balísticos en un nuevo ataque a infraestructura gasística ucraniana
Rusia lanzó durante la pasada noche contra territorio ucraniano 11 misiles balísticos, de los que 8 alcanzaron objetivos, en un nuevo bombardeo dirigido en gran medida contra infraestructuras gasísticas de las regiones ucranianas de Járkov y Poltava, según informaron la Fuerza Aérea y la empresa gasística pública de Ucrania, Naftogaz.
El bombardeo, en el que los rusos también han empleado 164 drones de larga distancia, ha provocado además daños en infraestructuras industriales y ferroviarias, según ha informado en su cuenta de Telegram la primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko.
Zelenski critica el "cinismo" ruso por pedir un alto el fuego para un acto de "propaganda"
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reprochó este martes a Rusia su “cinismo” por pedir un alto el fuego para celebrar un desfile del 9 de mayo que calificó de “propagandístico” y al mismo tiempo seguir atacando territorio ucraniano en los días previos a la entrada en vigor de esa tregua.
“Es de un cinismo absoluto pedir un alto el fuego para organizar celebraciones propagandísticas mientras se lanzan ataques así, con misiles y drones en los días previos”, escribió en X Zelenski, tras condenar los bombardeos rusos de la pasada noche.
Tres heridos en ataque ucraniano con drones en la región rusa de Chuvashia
Al menos tres personas resultaron heridas anoche en un ataque ucraniano con drones en Cheboksari, la capital de la región rusa de Chuvashia, en la parte europea de Rusia, informaron este martes las autoridades locales.
"Tres personas resultaron heridas (...) su vida no corre peligro", informó el Ministerio de Sanidad en un comunicado.
Cuatro muertos en un ataque ruso a la región de Poltava, en el centro de Ucrania
Al menos cuatro personas han muerto en un ataque lanzado por Rusia durante la noche con misiles y drones contra la región de Poltava del centro de Ucrania, según informó en su cuenta de Telegram el gobernador, Vitali Diakivnich.
Otras 31 personas resultaron heridas en el bombardeo, que tuvo entre sus objetivos una infraestructura industrial y dejó sin suministro de gas a cerca de 3.500 abonados al sistema.
Ucrania anuncia una tregua para el 6 de mayo y deja en manos de Rusia una eventual prolongación
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció este lunes una tregua unilateral para el 6 de mayo y dejó en manos de Moscú la posibilidad de prolongarla, ya que el Kremlin quiere un cese de hostilidades para los días 8 y 9 con motivo de la celebración -el 9- del Día de la Victoria soviética sobre la Alemania nazi.
"Consideramos que la vida humana tiene un valor incomparablemente mayor que cualquier 'celebración' de aniversario. En este sentido, anunciamos un régimen de alto el fuego a partir de las 00.00 hora local del 5 al 6 de mayo", escribió Zelenski en su cuenta de la red social X, en la que pidió a Rusia secundarla.
"En el tiempo que queda hasta ese momento, es realista garantizar que el silencio entre en vigor. Actuaremos de forma recíproca a partir de ese momento", indicó.
Rusia anuncia una tregua para el 8 y 9 de mayo y espera que Ucrania la secunde
El Ministerio de Defensa de Rusia anunció hoy una tregua en Ucrania para los días 8 y 9 de mayo, en línea con lo propuesto por el presidente ruso, Vladímir Putin, para conmemorar el aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi.
Según la nota castrense, Moscú espera que Kiev siga su ejemplo y respete el cese de hostilidades durante el viernes y el sábado, día en el que tendrá lugar un desfile militar en la plaza Roja.
Rusia nombra a un nuevo jefe de las Fuerzas Aeroespaciales
El coronel general Alexandr Chaiko ha sido nombrado nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, según informó este lunes el portal RBC.
Chaiko, cuyo nombramiento aún no ha sido confirmado por el Ministerio de Defensa, sustituiría así al general Víktor Afzalov.
Nacido en 1971 en la región de Moscú, Chaiko sirvió en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia. Desde 2015, participó en la operación militar rusa en Siria.
La UE ofrece a Ucrania apoyo hasta lograr la paz y el inicio del proceso de adhesión
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, aseguró este lunes que la Unión Europea (UE) ofrece a Ucrania apoyo hasta alcanzar la paz y el pronto inicio del proceso de adhesión en el bloque.
"Mi mensaje al presidente (Volodímir) Zelenski es que la UE estará junto a Ucrania el tiempo que haga falta para alcanzar una paz justa, sostenible y duradera, respetando plenamente la integridad territorial de Ucrania", dijo en la rueda de prensa que puso punto y final a la reunión en Ereván, capital armenia.
Zelenski mantiene encuentros bilaterales con los líderes de Europa y Canadá
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, mantuvo este lunes en los márgenes de la cumbre de la Comunidad Política Europea que se celebra en Ereván encuentros bilaterales con varios líderes europeos y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.
Una de esas reuniones del mandatario ucraniano fue con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con quien habló sin dar más detalles en público de cuándo podría llegar a Ucrania la primera partida del crédito de 90.000 millones de euros de la UE a Kiev, que se destinará a financiar la coproducción de drones.
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