Estados Unidos
Hospitalizado en estado crítico el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani
Trump lamenta que los demócratas "lo trataran tan mal": "Hicieron trampa en las elecciones, inventaron cientos de historias y, ahora, mirad a Rudy"
EP
El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, de 81 años, ha sido hospitalizado y se encuentra en estado crítico, si bien "estable", según ha anunciado un representante suyo que, sin indicar la razón del ingreso, ha afirmado que está "luchando".
"El alcalde Rudy Giuliani se encuentra actualmente en el hospital, donde permanece en estado crítico, pero estable", ha afirmado su portavoz Ted Goodman en un breve mensaje en redes, que ha definido a Giuliani como "un luchador que ha afrontado todos los retos de su vida con una fortaleza inquebrantable".
El portavoz ha indicado que, "en estos momentos, está luchando con esa misma fuerza" y ha pedido a la sociedad que se una "en oración" al equipo del exalcalde.
Si bien Goodman no ha precisado la causa de la hospitalización, el propio Giulani afirmó a los espectadores de su programa, "America's Mayor Live", que tenía la voz "un poco afónica", por lo que no podría hablar "tan alto" como de costumbre en una emisión en la que tosió en repetidas ocasiones.
Tras el anuncio de su portavoz, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de quien Giulani fuera abogado, se ha referido también en redes la hospitalización de "un auténtico guerrero y, con diferencia, el mejor alcalde de la historia de la ciudad de Nueva York".
Con todo, el magnate republicano ha tenido también palabras para su oposición, lamentando como una "tragedia que los lunáticos de la izquierda radical, todos ellos demócratas, lo trataran tan mal" cuando "él tenía razón en todo". "Hicieron trampa en las elecciones, inventaron cientos de historias, hicieron todo lo posible por destruir nuestra nación y, ahora, mirad a Rudy", ha agregado sin precisar la relación entre sus acusaciones a los demócratas y el estado de salud del exalcalde neoyorquino.
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