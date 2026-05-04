Cruz Roja, OMS y MSF alertan del repunte de ataques contra sanitarios una década después de la resolución de la ONU

Más de 5.200 sanitarios asesinados y 10.000 ataques contra centros de salud en diez años. Son las cifras verificadas por la Organización Mundial de la Salud desde que la ONU aprobó hace diez años por unanimidad la resolución 2286, en la que condenaba y buscaba prevenir la violencia contra el personal e instalaciones sanitarias en zonas de conflicto. En un comunicado conjunto, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Organización Mundial de la Salud y Médicos Sin Fronteras aseguran que “la situación es hoy peor que hace una década”.

Desde Ucrania a Gaza, el Líbano o Sudán, los conflictos armados se han multiplicado en todo el mundo y se han vuelto más letales. “Cada día, en la primera línea de las crisis más devastadoras del mundo, nuestros equipos son testigos de las consecuencias catastróficas que se producen cuando se vulnera la protección de la atención sanitaria”, reza el comunicado. En un informe de MSF publicado en enero, la organización señala a Rusia e Israel como principales perpetradores de ataques contra el personal sanitario, y sitúa a los estados en general como responsables del 81% de los incidentes violentos en 2024.

“Lo que antes se consideraba excepcional, que era atacar un hospital o a unos sanitarios, ahora se ha vuelto habitual y, además, cuando eso se produce hay un clima de impunidad”, explica a EL PERIÓDICO Raquel González, coordinadora de MSF España. Añade además que cuando son los propios estados los responsables de esta violencia, las consecuencias son especialmente devastadoras, puesto que disponen de medios para llevar a cabo ataques aéreos o explosivos contra zonas densamente pobladas.

Los países con más riesgo

En ese sentido, González apunta a la violencia a la que ha estado expuesta la población palestina. “La intensidad de los ataques contra Palestina no tiene precedentes. Las fuerzas del Estado de Israel fueron responsables del 53% de todos los ataques al personal médico en 2023 y 2024”, apunta.

Aparte de Palestina, donde ha habido 449 ataques, 125 fallecidos y 357 heridos, Ucrania es el país donde más ataques contra sanitarios se han registrado en zonas de conflicto, con 577 incidentes, 19 muertos y 204 heridos. Con cifras de ataques muy inferiores, Myanmar y Sudán acumulan, sin embargo, más muertes. Myanmar registra 148 muertos en 70 ataques, mientras que Sudán acumula 1.620 fallecidos en apenas 65 incidentes, la cifra de víctimas mortales más alta de los cuatro países, según los datos del informe.

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En el aniversario de la resolución 2286, el comunicado conjunto pide respetar el marco que se avanzó hace ya una década. Sin embargo, desde MSF alertan de que hay nuevos retos a los que hacer frente en este ámbito, como el avance de un discurso que pone a los sanitarios en zonas de conflicto en tela de juicio. “Los ataques a la misión médica se justifican de muchas maneras. Se justifican porque se está luchando contra el terrorismo o contra grupos terroristas, con lo cual los efectos colaterales de esta lucha hay que asumirlos o hay también otra narrativa de que se utilizan escudos humanos o que las instalaciones y el personal sanitario se han militarizado”.