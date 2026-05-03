La UE se enfrenta a la crisis energética por la guerra de Irán con un plan de mínimos y sin fondos

Cunde entre los políticos de la Unión Europea (UE) reunidos esta semana en Estrasburgo la sensación de que se avecina una crisis muy seria derivada del aumento de los costes de la energía por la guerra de Irán. Hay también en muchos de esos eurodiputados del Parlamento Europeo, cuyo pleno se ha celebrado esta semana en la ciudad francesa, insatisfacción por la falta de ambición de las medidas propuestas por la Comisión Europea para afrontar ese tsunami económico anunciado. La pandemia del covid y la guerra de Ucrania sí contaron con fondos europeos de inversión que han ayudado a mantener las economías a flote. Y ahora, ¿qué?

Bruselas advierte de que la grave crisis energética desencadenada por los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán y el bloqueo posterior del estrecho de Ormuz probablemente hará subir los precios durante meses, tal vez años. La amenaza es la inflación, que se suma al escaso crecimiento de las antiguas locomotoras europeas, Francia y Alemania.

Pero Berlín no quiere poner más dinero común, explica un eurodiputado socialista, así que la Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen no hace más que recomendaciones. Pólvora mojada, creen algunos, ante la que se avecina.

"Hasta ahora, lo único que ha habido son medidas distintas en distintos países sin paraguas común europeo. Los socialdemócratas pedimos medidas concretas, urgentes e inmediatas, que comiencen a repercutir en los bolsillos de los ciudadanos europeos, de las familias y de los trabajadores", dice a EL PERIÓDICO la presidenta del grupo Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D), la eurodiputada española Iratxe García. "Queremos medidas europeas de apoyo al desarrollo de las energías renovables para no tener una dependencia energética del exterior como la que estamos sufriendo en estos momentos, y otras para bajar la factura de la luz, además de un escudo social para las familias más vulnerables que hoy tienen que elegir entre llenar el depósito del coche o llenar el frigorífico". Además, hay que preparar un "gran plan de inversión para apoyar a nuestras industrias, a nuestra economía y a nuestros trabajadores" por si finalmente llega un colapso económico.

Por ahora, este plan no existe.

"Aceleración" sin combustible

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió este miércoles ante el Parlamento Europeo la propuesta comunitaria para enfrentarse al desafío económico.

"Debemos reducir nuestra dependencia excesiva de los combustibles fósiles importados y debemos impulsar nuestro suministro nacional de energía limpia, asequible y propia, desde las renovables hasta la nuclear", dijo la política alemana. "Proponemos una coordinación más fuerte no solo para llenar los almacenamientos nacionales de gas, sino también respecto a las reservas de combustible, especialmente queroseno y diésel. Podemos ser mucho más eficaces si coordinamos la liberación de reservas de petróleo y si nos aseguramos de que las refinerías puedan aumentar la producción en toda nuestra Unión".

El pasado 22 de abril se presentó el plan AccelerateEU (Unión Europea acelerada), que pretende reforzar la resiliencia energética de la Unión Europea ante el aumento de los costes de la energía y la volatilidad de los mercados de combustibles fósiles, agravados por el conflicto en Oriente Próximo. Plantea una unión energética capaz de garantizar seguridad de suministro reduciendo la dependencia exterior mediante una aceleración de la transición hacia fuentes renovables y la eliminación progresiva de los combustibles fósiles en la generación eléctrica.

Europa tiene una alta dependencia energética del exterior. El 57% proviene de combustibles fósiles importados, con un coste de 340.000 millones de euros en 2025.

"Las energías renovables son el futuro. Y luchar contra el cambio climático ya no es solo una cuestión ecológica: es una cuestión de una Europa soberana", sostuvo el presidente del grupo del Partido Popular Europeo, Manfred Weber. "Tenemos que completar el mercado energético, especialmente con el paquete de redes energéticas (...) Y necesitamos la energía nuclear como base. Esa es la verdad: si no, la soberanía no funcionará".

Gravar a Elon Musk

El debate sobre las medidas para enfrentarse a la crisis de Irán se ha entreverado esta semana con otro de más largo aliento pero también clave para la economía comunitaria, el de los presupuestos de la UE para 2028-2034. Si la guerra de Oriente Próximo y la inestabilidad geopolítica se prolongan, los primeros años de ese ese período podrían estar dominados por las consecuencias del conflicto.

El presupuesto (Marco Financiero Plurianual, o MFF por sus siglas en inglés) suma un total de 1,8 billones de euros de aportaciones de los 27. Los dos ponentes del MFF, del Partido Popular Europeo y del S&D, consideran que es insuficiente. Por eso han propuesto un plan B para recaudar más dinero. Lo llaman "recursos propios", y supone que la UE recaude por su cuenta más dinero, a sumar al de las aportaciones individuales de los países miembros.

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"En nuestra propuesta pedimos al Consejo y a la Comisión que exploren nuevas fuentes de ingresos propios. Hemos planteado tres: una tasa digital, un impuesto sobre el juego y las apuestas online, y recursos basados en beneficios de transacciones con criptomonedas", explica a EL PERIÓDICO Siegfried Mureșan, eurodiputado demócrata-cristiano rumano del PPE y uno de los dos ponentes del MFF. "La más importante es la tasa digital. Se trata de gravar a los grandes gigantes digitales por el acceso que tienen al mercado único europeo. Estas grandes corporaciones tienen acceso gratuito a 400 millones de consumidores europeos y no pagan ni un solo céntimo por ese acceso. Preferimos gravar a Elon Musk antes que recortar la financiación para agricultores, regiones y pescadores".