La escasez de camioneros acelera el canje de carnets a extranjeros: 15.000 en 2025

España, igual que otros países europeos, enfrenta un déficit de conductores profesionales y una de las principales vías de solución que se plantean es la contratación de extranjeros que tengan permiso de camión o autobús. Para hacerlo posible, la Dirección General de Tráfico (DGT) está agilizando el canje de carnés: más de 15.500 el pasado año.

En España se estima que se necesitan más de 20.000 conductores profesionales en estos momentos, "una cifra alarmante que aumentará si no se adoptan las medidas oportunas", advierte el Gobierno en una respuesta parlamentaria a una pregunta escrita del PP.

Perú, a la cabeza

La figura del canje de terceros países está reconocida en la normativa comunitaria y los permisos obtenidos por esta vía son válidos para conducir en todo el territorio de la Unión Europea, recuerda el Ejecutivo.

En España, los canjes de permisos de conducir tipo C (camión) y D (autobús) se han incrementado un 12 % en 2025 al pasar de los 13.903 de 2024 a 15.589, según los datos facilitados a EFE por la DGT.

El país con más profesionales que han canjeado este tipo de licencias es Perú, seguido de Marruecos y Colombia.

En concreto, en 2024 se realizaron 3.781 canjes a ciudadanos peruanos (2.181 del grupo C y 1.600 del D) y en 2025, 4.317 (2.585 y 1.733, respectivamente), lo que supone un 27 % del total de los canjeados ese año.

En 2024 se realizaron 1.620 canjes del permiso C y 522 del D a marroquíes (2.142 en total), y en 2025 las cifras se mantuvieron más o menos estables, con 2.248 (1.867 y 581 respectivamente), mientras que con Colombia se canjearon 639 (547 y 92) en 2024 y 1.206 (1.024 y 182) el pasado año.

Tramitación totalmente 'online'

En mayo de 2025 la DGT implantó un nuevo procedimiento de canje digital de permisos de conducción de terceros países con los que España tiene convenios bilaterales.

El objetivo era agilizar la tramitación del procedimiento mejorando la calidad de servicio y permitiendo disponer de un mayor número de citas presenciales para otros trámites, señalan desde la DGT.

Desde entonces el trámite es totalmente 'online', con lo que se ha solventado el principal problema que se encontraba el conductor que quería canjear su permiso, que era conseguir una cita previa.

Actualmente, se dispone de un formulario en la página web de la DGT que agiliza la petición del canje, siempre y cuando se cumplan los requisitos en el convenio correspondiente.

Convenio con 33 países extracomunitarios

Los ciudadanos de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega) pueden conducir en España con su permiso mientras esté en vigor.

El resto de conductores extranjeros con residencia en España y con algún permiso en vigor pueden canjearlo por el equivalente español siempre que reúnan una serie de requisitos administrativos y exista un convenio con el país de origen donde se expidió. El carné debe haberse obtenido antes de ser residente legal en España.

Actualmente, España mantiene programas de canje de permisos de conducir con 33 países extracomunitarios. El de permisos tipo C y D requiere, por lo general, la superación de una prueba teórica y/o práctica de circulación.

Existe una excepción con Marruecos, país por el que se interesaba el PP en su pregunta parlamentaria.

En su respuesta, el Gobierno explica que desde abril de 2024 se eliminó el examen teórico para canjes de este tipo de carnés con este país, por lo que solo es necesario realizar la prueba práctica.

No obstante, todos los conductores tienen que estar en posesión del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) para poder ejercer su actividad como profesionales, tanto en el transporte de mercancías por carretera como en el de viajeros.

Noticias relacionadas

Dicha tarjeta acredita la cualificación inicial correspondiente y es necesaria para la conducción, por vías públicas españolas, de vehículos para los que resulte obligatorio disponer de permisos de las categorías C y D.