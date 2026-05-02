Asesinado a tiros un magistrado del Tribunal Agroambiental de Bolivia cuando asistía a un encuentro de jueces

La Policía de Bolivia ha activado "cápsulas de seguridad" para proteger a 13 altos magistrados del país, tras el asesinato a tiros en la región oriental de Santa Cruz del juez del Tribunal Agroambiental Víctor Hugo Claure, cuando se encontraba en el interior de un taxi, por causas que están siendo investigadas, según ha informado el comandante departamental de la Policía en esa localidad, el coronel David Gómez, junto al fiscal de esa región, Alberto Zeballos.

Gómez ha señalado que distintos miembros del poder Judicial boliviano, incluido Claure, se encontraban en Santa Cruz para asistir a un encuentro. De hecho la sede del tribunal especializado en materia agraria, pecuaria, forestal y ambiental del que Claure formaba parte, está en la ciudad sureña de Sucre, la capital constitucional de Bolivia. "En este momento tenemos a 13 magistrados que están con seguridad para poderlos trasladar al aeropuerto y que puedan retornar a sus distritos", ha indicado el jefe policial.

El coronel también ha informado de que se coordinó con los comandos departamentales de regiones como Cochabamba, La Paz y Chuquisaca, donde está Sucre, para generar "cápsulas de seguridad" en torno a las autoridades judiciales, aunque aclaró que por ahora no se tiene información sobre "algún tipo de amenaza" contra otros magistrados.

Víctor Hugo Claure, decano del Tribunal Agroambiental, fue acribillado este jueves por la noche por un desconocido cuando se trasladaba en un vehículo de servicio público por un barrio de la ciudad de Santa Cruz, capital de la región homónima. Según las investigaciones preliminares, el magistrado retornaba a su alojamiento, tras asistir a una cena, en un taxi compartido con una funcionaria judicial a la que primero acompañó hasta su domicilio.

Cuando la funcionaria se disponía a pagar por el servicio de transporte, dos hombres -a bordo de una motocicleta- los interceptaron y uno de ellos se bajó y acribilló a Claure, quien se encontraba en el asiento delantero del taxi, ha explicado el comandante de la Policía.

Sentencia reciente

Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que el móvil de crimen es "un problema de tierras", porque Claure "habría emitido algún tipo de resolución referente a la posesión o al aprovechamiento de algunas tierras" en el oriente boliviano, ha indicado el jefe policial.

Por su parte, el fiscal Zeballos ha informado de que la autopsia realizada verificó que el magistrado murió de forma "instantánea" por el impacto de cuatro balas que le causaron heridas en ambos pulmones y el corazón.

Zeballos ha ratificado que una comisión de fiscales y funcionarios forenses indagan el suceso junto con la Policía e indicó que este crimen "enluta a todo un sistema de justicia". "Estamos realizando todos los esfuerzos necesarios para poder esclarecer esta clase de ilícitos, para poder dar con los autores materiales e intelectuales", ha afirmado el fiscal.

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El suceso ha causado conmoción y reacciones de indignación sobre todo en el órgano Judicial, cuyos altos tribunales pidieron a la Fiscalía actuar con "celeridad" para identificar a los autores del crimen.