Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Un alto mando militar iraní ve probable que se reanude la guerra

Las negociaciones entre EE.UU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra están en el aire después de que no se celebraran este fin de semana, mientras el ministro de Exteriores iraní sigue presentando sus propuestas a los mediadores paquistaníes a la espera de una reacción de Washington. Entre tanto, los ataques israelíes contra el Líbano no cesan pese al alto el fuego en vigor, en un momento en el que el discurso del Gobierno israelí contra el grupo chií Hizbulá se recrudece y el número de muertos en territorio libanés supera ya los 2.500 en casi dos meses de guerra.

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Israel intensifica sus ataques en el sur del Líbano Israel intensificó sus ataques en el Líbano con una oleada de bombardeos aéreos y con artillería durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado en diversas localidades del sur del país que causaron decenas de muertos, pese al alto el fuego que entró en vigor el 17 de abril. El Ejército israelí ha lanzado fuertes ataques especialmente en los distritos de Nabatieh, Tiro, Jezzine, Sidón y Bint Jbeil, matando a más de una veintena de personas e hiriendo a decenas más.

¿Se reanudará la guerra? Un alto mando militar iraní afirmó este sábado que es “probable” una reanudación de la guerra entre Irán y Estados Unidos, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que no estaba satisfecho con una nueva propuesta negociadora iraní. “Las Fuerzas Armadas están plenamente preparadas para cualquier nueva aventura o insensatez de los estadounidenses”, aseguró el subjefe de inspección del Cuartel Central Jatam al Anbiya, el general Mohamad Yafar Asadi, según informó la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

Irán ejecuta a dos hombres más Irán ejecutó este sábado a dos hombres condenados por espionaje y cooperación de inteligencia con Israel, en medio del endurecimiento de las medidas judiciales y la intensificación de los ahorcamientos desde el inicio de la guerra el 28 de febrero. “Yaqub Karimipour y Naser Bakarzadeh fueron ejecutados por cargos de cooperación de inteligencia y espionaje en favor del régimen sionista (Israel) y del servicio de inteligencia Mosad”, anunció la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

Trump envía una carta al Congreso asegurando que la guerra contra Irán ha "concluido" El presidente de EEUU, Donald Trump, ha enviado este viernes, día en el que finalizaría el plazo para solicitar permiso al Congreso para mantener desplegadas las tropas en Oriente Medio, una carta a los legisladores asegurando que la guerra con Irán ha "concluido". El documento, obtenido por el diario Politico, busca cerrar el debate sobre la necesidad de que el Ejecutivo Trump requiera de la aprobación del Capitolio para la continuidad del operativo militar. "No ha habido intercambio de fuego entre EE.UU. e Irán desde el 7 de abril de 2026", escribe Trump en la misiva, en referencia a la tregua que ambas partes declararon en la mencionada fecha y que el republicano extendió de manera unilateral y de manera indefinida la semana pasada. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el propio Trump han asegurado en los últimos dos días que el alto el fuego pone el contador a cero en lo que respecta a ese permiso que estipula la ley de Poderes de Guerra. La norma obliga a que el Congreso apruebe - siempre que el Legislativo no haya declarado o autorizado ya la guerra o que EE.UU. no haya sido atacado directamente- mantener las tropas antes de que se cumplan 60 días de iniciado el conflicto.

Comienza la repatriación desde Grecia de los activistas de la Flotilla detenidos por Israel La mayoría de los 176 activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos por las fuerzas armadas israelíes en aguas internacionales llegaron este viernes al aeropuerto internacional de la isla de Creta, desde donde ha comenzado la repatriación a sus países, informó el Ministerio de Exteriores griego. En una nota se señala que 31 de los activistas que llegaron hoy a la isla en un barco militar israelí han sido trasladados a un centro médico y que el resto fueron llevados al aeropuerto de Heraclión, desde donde, "bajo la responsabilidad de las autoridades consulares extranjeras pertinentes, comenzó su salida gradual de Grecia".

Sánchez pide la libertad del español "secuestrado" por Israel y espera que el PP y Vox se sumen El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha exigido este viernes a Israel la liberación del ciudadano español "secuestrado" cuando viajaba en la Flotilla Global Sumud interceptada por fuerzas israelíes en aguas internacionales y se ha preguntado si aquellos que dan tantas lecciones de patriotismo secundan la petición. Sánchez ha apoyado en este primer día de campaña electoral para los comicios del 17 de mayo en Andalucía a la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, en un mitin en Cártama, en Málaga, en el que también ha hablado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El secretario general del PSOE se ha mostrado orgulloso de un país como España, que se moviliza por causas de justicia, que fue el primero en reconocer a Palestina como Estado y en alzar la voz para calificar como genocidio la guerra de Gaza.

Trump defiende el bloqueo de Ormuz e insiste en que no está "satisfecho" con la oferta iraní El presidente de EEUU, Donald Trump, defendió este viernes el efecto que está teniendo el bloqueo estadounidense de buques con origen y destino en puertos iraníes en torno al estrecho de Ormuz e insistió en que no está "satisfecho" con la última oferta de Teherán para tratar de acordar el fin de la guerra. "Tienen que llegar al acuerdo adecuado y en este momento, no estoy satisfecho", aseguró Trump en los jardines de la Casa Blanca antes de partir a Florida para participar en un acto de campaña para las elecciones de medio mandato que se celebran en noviembre. El republicano confirmó que ha recibido una nueva propuesta iraní, pero no añadió detalles sobre la misma.

China dice que "Ormuz marcará la agenda" de visita de Trump a Pekín si permanece cerrado China afirmó este viernes que si el estrecho de Ormuz permanece cerrado será "un asunto central" en las conversaciones que mantendrán en Pekín el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, a mediados de este mes. "Si el estrecho de Ormuz sigue cerrado cuando el presidente Trump visite China, este tema estará inevitablemente en el centro de las conversaciones", señaló el embajador chino ante la ONU y presidente del Consejo de Seguridad para el mes de mayo, Fu Cong, en una rueda de prensa. Fu subrayó que la situación en torno a Irán y el conflicto regional sigue siendo "extremadamente frágil" y que la "prioridad inmediata" debe ser "evitar una nueva escalada militar y consolidar el alto el fuego, porque cualquier paso en falso podría llevar a una nueva espiral de violencia".

Trump dice que Irán ha "hecho avances" en las negociaciones El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este viernes que Irán "ha hecho avances" en las negociaciones con su país, aunque admitió no estar seguro de si Teherán llegará a cumplir los requisitos que le exige Washington. "Han hecho avances, pero no estoy seguro de que alguna vez alcancen la meta", explicó Trump en los jardines de la Casa Blanca antes de partir a Florida para un acto relacionado con las elecciones de medio mandato de noviembre. "Están pidiendo cosas que no podemos aceptar", añadió con respecto a la oferta de Teherán, que ha tratado en las últimas semanas de plantear alternativas con respecto a su programa nuclear a Washington, que insiste en que la república islámica debe suspender el enriquecimiento de uranio y desistir de desarrollar un arma atómica. "Estamos haciendo todo en términos de negociación en este momento, en términos de negociación telefónica", aseguró Trump al confirmar que ha recibido una nueva propuesta iraní, de la cual no ofreció detalles.