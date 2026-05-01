Tensión religiosa
La Policía de Israel detiene a un hombre por empujar y patear a una monja a plena luz del día en Jerusalén
Europa Press
La Policía de Israel ha difundido un vídeo de una agresión física contra una monja francesa cerca de la Tumba de David, en Jerusalén, a plena luz del día. El responsable, un hombre de 36 años, fue detenido por las fuerzas de seguridad. En la grabación, se puede ver a un hombre empujando por detrás a una monja que caminaba por una calle de Jerusalén. El sospechoso se aleja de la mujer después de que haya caído al suelo y, segundos después, regresa al lugar para darle una patada en el estómago. Momentos más tarde, un transeúnte corre por la calle para intentar detener al hombre. La Policía de Israel ha informado en redes sociales que tras el incidente, ocurrido en la víspera, un hombre de 36 años fue arrestado en el momento por "sospecha de agresión motivada por racismo".
La Escuela Francesa de Investigación Bíblica y Arqueológica (ÉBAF), donde la monja trabaja como investigadora, condenó el ataque en sus redes sociales y calificó los hechos de "violencia sectaria". También expresó su rechazo el departamento de religión de la Universidad Hebrea, que alertó del "aumento de la cristianofobia" que se está extendiendo en Jerusalén y otras partes de Israel.
Por su parte, el Ministerio de Exteriores israelí tildó de "ataque despreciable" lo sucedido. "La violencia contra personas inocentes, y especialmente contra miembros de comunidades religiosas, no tiene cabida en nuestra sociedad", aseguró. En este sentido, señaló que dicho "acto vergonzoso contradice directamente los valores de respeto, convivencia y libertad religiosa en los que se funda Israel y a los que permanece profundamente comprometido". "Transmitimos nuestra solidaridad al Patriarcado Latino en Jerusalén", añadió.
- Unos 25.000 docentes murcianos tendrán que hacer una declaración de la Renta complementaria
- Apuñalan en la cabeza a un hombre en plena calle en Santiago el Mayor en Murcia
- Torre Pacheco estrena un nuevo puente de 850 metros ante el avance de las obras para llevar la Alta Velocidad hasta Cartagena
- El paraguas entra en escena este jueves en la Región con aviso amarillo por lluvias y tormentas
- ¿Qué tiendas y supermercados abren durante el puente de mayo en la Región de Murcia?
- ¿Lloverá en el Warm Up? Así será el tiempo en Murcia durante el festival
- Isabel Zapata abandona el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas: 'No puedo más
- Una red de cocaína con base en Murcia, al descubierto tras un viaje relámpago a Madrid