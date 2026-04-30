¿Qué se sabe y dónde está la Flotilla Global Sumud interceptada por Israel?

Apenas cinco días después de abandonar los puertos de Siracusa y Augusta en la isla italiana de Sicilia, la Flotilla Global Sumud ha sido abordada por las autoridades de Israel. La expedición, cuyo objetivo era el de alcanzar la Franja de Gaza y abrir un corredor marítimo humanitaria, ha sufrido un nuevo encontronazo con la detención de 175 activistas y la interceptación de 22 barcos por parte de la Marina de Israel.

La situación del conjunto de la flotilla no está todavía clara. Más allá de las embarcaciones interceptadas, todavía quedan más de 30 que aún pueden alcanzar Gaza. Según la propia misión, antes de que les alcanzaran las autoridades israelíes había 58 barcos y cerca de 300 activistas navegando rumbo al enclave palestino cargados de ayuda humanitaria.

Durante la madrugada de este jueves, con la noche ya completamente cerrada, los navegantes de la misión humanitaria se encontraron con el bloqueo israelí. "Les habla un navío israelí, cualquier intento de romper el bloqueo a Gaza será considerado una violación del derecho internacional. (...) están obligados a cambiar su rumbo (...)", han asegurado las autoridades, incidiendo también en que "cualquier intento de alcanzar Gaza" pone en riesgo la seguridad de los tripulantes, "y no deja a las Fuerzas de Defensa de Israel ninguna otra opción que tomar todas las medidas a disposición para hacer cumplir el bloqueo naval legal".

El bloqueo, sin embargo, se ha llevado a cabo muy lejos de territorio gazatí. En concreto, según el rastreador de la propia Flotilla, los barcos se encontraban cerca de la península del Peloponeso y se han visto interceptados a 54 millas náuticas (100 kilómetros) de la isla de Creta y a 671 millas (más de 1.200 kilómetros) de Israel. Según el derecho internacional, Tel Aviv no tiene autoridad para realizar un bloqueo como este en esta zona, pero esto no ha evitado a las lanchas militares acercarse a los barcos y apuntar con láseres y armas semiautomáticas a los activistas, obligándolos a ponerse al frente de los botes y ponerse de rodillas, para después desembarcarlos y trasladarlos al país hebreo.

Este jueves por la mañana, después de que las autoridades israelíes interceptaran a la Flotilla, el buque 'Open Arms', que participaba en la misión dando apoyo logístico y médico al resto de embarcaciones, se encuentra realizando labores de búsqueda para localizar dos barcos en paradero desconocido. El 'Tam Tam', cuya última señal se emitió a las 10.26 horas después de ser abordado y de que los soldados rompiesen su motor; y el 'Holy Blue', que se cree que también está a la deriva y cuyo paradero se desconoce.

El resto de las embarcaciones que componen la Flotilla Global Sumud han acudido a una isla cercana a Creta para esperar avances sobre lo sucedido y refugiarse ante la previsión de una fuerte tormenta que tendrá lugar en las próximas 24 horas y que podría poner en riesgo a los integrantes de la misión. De hecho, antes de ser interceptados, los barcos rumbo a Gaza avanzaban hacia las costas de Turquía para hacer una nueva escala antes de alcanzar el enclave.

Una vez detenidos los activistas, y al igual que se hizo en 2025 tras interceptar el primer intento de la Flotilla de llegar a Gaza, las autoridades de Israel han tratado de desacreditar esta misión. El Ministerio de Exteriores ha publicado un vídeo en redes sociales en el que se muestran cuatro condones y una bolsa con un polvo blanco sin identificar. "Esta es la 'ayuda médica' encontrada en la flotilla de publicidad engañosa: condones y drogas", ha publicado en X la cuenta de Exteriores que acusa a la expedición –a la que ha bautizado como Flotilla de los condones– de dar un "espectáculo mediático".

Además, en otra publicación, Israel ha asegurado que los tripulantes detenidos "se dirigen pacíficamente a Israel" y ha publicado un vídeo en el que se ve a varias personas haciendo ejercicio físico en donde señala que estos están "disfrutando en barcos israelíes".

Tras conocer este suceso, Hamás ha calificado la intervención israelí de la Flotilla como "piratería sionista". "Esta piratería sionista, llevada a cabo a gran distancia de las costas de la Franja de Gaza, es un crimen y un acto de barbarie perpetrado por el gobierno de ocupación terrorista a la vista del mundo, sin que exista disuasión ni rendición de cuentas", ha afirmado el grupo islamista palestino en un comunicado.

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En esta línea, ha exigido "una acción internacional para liberar" a "los valientes activistas"; a quienes ha instado "a que se mantengan firmes ante estos ataques terroristas y a que continúen su noble misión humanitaria de dar voz a los oprimidos en Gaza y denunciar los crímenes de la ocupación y la política de hambruna impuesta a nuestro pueblo palestino".