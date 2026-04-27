Irán dice que se han fijado "condiciones específicas" para continuar la negociación con EEUU

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, afirmó este lunes que la visita de este fin de semana a Islamabad fue "muy buena" y que se revisaron las "condiciones específicas" bajo las cuales "pueden continuar las negociaciones entre Irán y Estados Unidos". Según la agencia iraní IRNA, el jefe de la diplomacia persa, quien se encuentra ya en San Petersburgo, dijo que las condiciones de Teherán para las negociaciones "son muy importantes".

Araqchí, quien llegó a Rusia después de pasar por Oman y Pakistán este fin de semana, afirmó también que "la reunión de hoy (con el presidente ruso, Vladímir Putin) será una buena oportunidad para discutir la evolución de la guerra y revisar la situación actual". Rusia es, junto a China, uno de los principales aliados de Irán.

El jefe de la diplomacia iraní abandonó este sábado Islamabad tras mantener una larga jornada de reuniones con altas autoridades militares y civiles paquistaníes sin aguardar la llegada de los enviados del gobierno de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, que en principio habían anunciado su viaje a la capital de Pakistán para ese día.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que representantes iraníes realizaron una nueva oferta de negociación apenas diez minutos después de que él ordenara cancelar el viaje de sus enviados especiales a Islamabad para entablar diálogo con Teherán.

Según el portal Axios, Irán ha presentado a Estados Unidos una nueva propuesta de negociación para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra y a la vez posponer las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán para más adelante. El medio digital cita a un funcionario estadounidense y otras dos fuentes anónimas con conocimiento del asunto. De acuerdo con el funcionario, Trump tiene previsto estudiar el lunes con su equipo el actual estancamiento en las negociaciones y los posibles pasos a seguir.

La oferta plantea que el alto el fuego se extendería por un largo período o que ambas partes acordarían el fin definitivo de la guerra y que las negociaciones nucleares comenzarían posteriormente, una vez abierto el estrecho y levantado el bloqueo que ha implementado Washington sobre todos los buques que tratan de alcanzar o salir de puertos iraníes, según Axios.

En una entrevista ofrecida hoy a Fox News, Trump dio a entender que quiere continuar con el bloqueo naval que está asfixiando las exportaciones de petróleo de Irán, con la esperanza de que esto obligue a Teherán a ceder en las próximas semanas.