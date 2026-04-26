EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

EEUU autoriza al Gobierno de Venezuela a pagar la defensa de Maduro y Flores La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos ha autorizado al Gobierno de Venezuela a abonar con fondos estatales la defensa del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, encarcelados en Estados Unidos acusados de delitos de narcotráfico. "Las partes escriben conjuntamente para informar al Tribunal que la Oficina de Control de Activos Extranjeros ha emitido licencias enmendadas a los abogados de los acusados Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores de Maduro", ha explicado la OFAC en un documento oficial.

Colombia y Venezuela acuerdan una acción conjunta para combatir mafias en la frontera Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciaron este viernes en Caracas un plan coordinado para combatir las economías ilegales en la frontera común, con medidas conjuntas contra el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas. La líder chavista, quien asumió el cargo de mandataria encargada tras la captura en enero de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, aseguró que los equipos de ambos países hicieron un "abordaje muy serio y muy completo" sobre el combate a los grupos criminales.

Delcy Rodríguez recibe al nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este viernes al nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, con quien espera continuar el trabajo de normalización de las relaciones bilaterales, rotas en 2019 y restablecidas en marzo, dos meses después de la captura de Nicolás Maduro por parte del país norteamericano. En la reunión se encontraban el canciller venezolano, Yván Gil; el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco; el ministro de Interior, Diosdado Cabello; y el vicepresidente de Economía y Finanzas, Calixto Ortega.

Atrapados “entre el castrismo y el trumpismo”: la población cubana se dobla en España mientras Trump endurece el cerco a la isla La comunidad cubana en España crece más rápido que nunca. Mientras Donald Trump endurece su presión sobre Cuba y mantiene un discurso hostil hacia la migración, España abre vías de regularización para personas en situación incierta. Los datos del INE muestran el salto: de 130.747 residentes en 2016 a unos 287.500 cubanos asentados en España según las primeras estimaciones a comienzos de 2026. Casi el doble en una década. El éxodo se acrecentó a partir del verano de 2021, cuando la crisis humanitaria y la represión en la isla se recrudecieron. (Seguir leyendo)

Dos muertos en un nuevo ataque de EEUU a una embarcación en el Pacífico Estados Unidos dijo haber destruido este viernes una nueva embarcación supuestamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico, en un ataque en el que murieron dos personas. El Comando Sur de Estados Unidos fue el encargado de ejecutar la nueva misión del plan Lanza del Sur y anunció el resultado del operativo en su cuenta de X junto a un video.

Habla Delcy Rodríguez La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, consideró este viernes que la visita a Caracas de su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, la primera que recibe de un jefe de Gobierno desde que asumió el poder en enero pasado tras la captura de Nicolás Maduro, se produce en un momento de profunda necesidad de unión. "Esta visita se enmarca en un momento de profunda necesidad de unión y de integración de nuestros pueblos", dijo Rodríguez desde el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo en Caracas, en compañía de Petro, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Petro es recibido por Delcy Rodríguez El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó este viernes al palacio de Miraflores, en Caracas, donde fue recibido por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para sostener una reunión centrada en la seguridad fronteriza y la cooperación bilateral, en su primera visita al país tras la captura en enero pasado de Nicolás Maduro. Petro, acompañado por el canciller venezolano, Yván Gil, fue recibido en la entrada de la sede presidencial por Rodríguez, para luego dirigirse a un salón de Miraflores donde llevarán a cabo su reunión.

La Habana insiste en que no aceptará “paz mediante la fuerza imperialista” de EE.UU. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, insistió este viernes en que la isla no aceptará la "paz mediante la fuerza imperialista” de EE.UU. y defendió las vías diplomáticas para “la cooperación y el arreglo pacífico de controversias”. “Jamás aceptaremos amenazas (...) y defenderemos a ultranza nuestra independencia y orden constitucional”, declaró en redes sociales el jefe de la diplomacia al conmemorar el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz.

El mayor apagón de este viernes dejará al 37 % de Cuba a la vez sin electricidad Cuba sufrirá prolongados apagones este viernes por todo el país, cortes que afectarán a la vez al 37 % de la isla en el momento de máxima demanda, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE. En la última semana las mayores afectaciones diarias han oscilado entre el 30 y el 40 %, frente a un promedio superior al 60 % entre diciembre y marzo, gracias al "leve alivio" que según las autoridades ha supuesto la llegada de un petrolero ruso pese al bloqueo energético de EE.UU.